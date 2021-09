Tausende bei Demo gegen IAA - Polizei setzt Pfefferspray ein

In München haben am Samstag Tausende Menschen gegen die Automesse IAA Mobility demonstriert. Die Veranstalter gingen von 25.000 Teilnehmern bei einem Demonstrationszug und einer Radsternfahrt aus. Die Polizei sprach von mehr als 10.000 Demonstranten.

Zunächst hieß es, der Protest verlaufe weitgehend friedlich. Beim Demonstrationszug gerieten dann aber Teilnehmer und Polizei aneinander, als zwei Aktivisten auf Bäume kletterten und der Zug dort stoppte. Ein Sprecher der Polizei sagte dem BR, es seien "unklare Aktionen im Block" vorbereitet worden. Daraufhin hätten Beamte Pfefferspray und Schlagstöcke eingesetzt. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Auch am Freitag war es bereits zu Ausschreitungen gekommen.

Radsternfahrt und Demonstrationszug

Am Samstagvormittag hatten sich zunächst 500 Radfahrer aus mehreren umliegenden Städten Richtung München aufgemacht, die Zahl sei im Laufe der Sternfahrt auf 8.000 angewachsen, teilte die Polizei mit. Die Veranstalter sprachen von 20.000 Rad-Demonstranten.

Zur gleichen Zeit seien Tausende Demonstranten durchs Münchner Zentrum gezogen: laut Polizei 3.500, laut Veranstalter 5.000. Beide Gruppen trafen sich dann am Nachmittag auf der Theresienwiese zu einer gemeinsamen Abschlusskundgebung. Angemeldet waren zu der angekündigten Großdemo laut Polizeiangaben 50.000 Teilnehmer.

Demonstranten fordern Verkehrswende

Die Demonstranten forderten eine Mobilitätswende mit weniger Autos und besseren Alternativen der Fortbewegung, wie die Veranstalter am Samstag mitteilten. Die Autolobby gebe sich bei der IAA 2021 kurz vor der Bundestagswahl große Mühe, ihre Autoshow dieses Mal als Mobilitätsmesse zu vermarkten. Doch auch mit neuem Standort und nachhaltigem Look bleibe die IAA ein Marketing-Event der Autobranche, "die ihr Geld immer noch mit dem Verbrennungsmotor verdient und so die Klimakrise weiter befeuert".