Tausende bei Bayerns größtem Gautrachtenfest in Altötting

Der Volkstrachtenverein Altötting wird 50 Jahre. Aus diesem Anlass hatten sich die Altöttinger Trachtler um die Ausrichtung des 129. Gautrachtenfestes beworben und den Zuschlag bekommen. Am Sonntag fand es statt - es ist bayernweit das größte Gautrachtenfest, und die Stadt Altötting vermutet, dass es sogar weltweit das größte Trachtenfest sei.

Mehr als 7.000 Trachtler aus über 100 Vereinen

Über 7.000 Trachtler von 118 Vereinen erwarteten die Veranstalter. Etwa 500 Delegierte waren über den gesamten Trachtengau hinweg mit der Organisation beauftragt und in die Planung eingebunden. Mit 18.000 bis 20.000 Besuchern wurde im Vorfeld gerechnet.

Ministerpräsident Söder feierte mit

Am Dultplatz wurde ein Festzelt mit enormen Dimensionen errichtet, 160 Meter lang. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder nahm an der Veranstaltung teil. Um 9:00 Uhr startete der Festzug, eine Stunde später die Messe am Kapellplatz.