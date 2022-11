Tausend Menschen gesucht: Projekt 31 startet Hauskauf-Kampagne

Eine Million Euro ist das Haus an den Rampen 31 im Nürnberger Stadtteil Steinbühl ungefähr wert. Und genau so viel Geld braucht das selbstverwaltete Jugend- und Kulturzentrum Projekt 31. Weil dem Verein der baldige Hausverlust droht, wollen die Ehrenamtlichen das Gebäude samt Grundstück nun selbst kaufen. Dazu benötigen sie aber Unterstützung von der Stadtgesellschaft und deren Geld.

"Stayin' alive": Projekt 31 startet Kampagne zum Hauskauf

Bei der Verleihung der Nürnberger Kulturpreise verkündeten die Aktiven des Projekt 31 nun ihren neuesten Coup: Weil ihnen langfristig der Verlust ihres Jugend- und Kulturzentrums droht, haben sie unter dem Motto "Stayin' alive" eine Hauskauf-Kampagne gestartet. Felix Hellmuth vom Projekt 31 erklärt das im BR-Interview so: "Wir wollen das jetzt selber anpacken, initiieren deshalb eine Kampagne und sammeln Direktkredite von Privatpersonen." Der Unterschied zur Spende: Die Kreditgebenden stellen das Geld für einen variablen Zeitraum zur Verfügung. Das können beispielsweise fünf oder auch 15 Jahre sein. Laufzeit und Verzinsung könnten dabei individuell vereinbart werden, heißt es weiter. Um die Kaufsumme von etwa einer Million Euro zu erreichen, sind 1.000 x 1.000 Euro Direktkredite nötig. Spenden und Fördermitgliedschaften seien ebenfalls möglich, so die Ehrenamtlichen des Kulturzentrums.

Projekt 31 kooperiert mit Mietshäuser Syndikat

Um den Hauskauf zu realisieren kooperiert das Jugend- und Kulturzentrum mit dem Mietshäuser Syndikat. Dabei handelt es sich nach eigenen Angaben um einen festen Verbund aus 178 Hausprojekten und 20 Projektinitiativen. Jedes der bestehenden Hausprojekt ist demnach autonom, also rechtlich selbstständig. Ziel ist es, das jeweilige Objekt langfristig dem Immobilienmarkt zu entziehen und so beispielsweise Zwangsräumungen zu vermeiden.

Ziel: Erhalt des Projekt 31

Nach Angaben der Projekt 31-Macher ist dieser Schritt nötig geworden, weil das Grundstück an den Rampen vor zwei Jahren vom ehemaligen Vermieter an eine Investmentfirma verkauft worden ist. Das Erfurter Unternehmen habe das Gelände verkaufen und deshalb räumen wollen. Eine Räumungsklage konnte 2021 vor Gericht abgeschmettert werden, so Felix Hellmuth. Allerdings sei dies nur eine Rettung auf Zeit. Der Erhalt der Räumlichkeiten könne lediglich bis 2026 garantiert werden. Deshalb wurde beschlossen, dass das Projekt 31 das Haus nebst Grundstück selbst kaufen will, um so das Konzept "Kultur für alle" weiterhin umsetzen zu können.

Kulturangebote für alle Menschen

Seit mehr als acht Jahren ist die ehemalige Autowerkstatt an den Rampen 31 Dreh- und Angelpunkt für viele Menschen des Nürnberger Stadtteils Steinbühl und darüber hinaus geworden. Gemeinsam kochen, essen, feiern, kreativ sein: Das Projekt 31 organisiert etliche Angebote für Menschen verschiedenster Herkunft. So stehen beispielsweise Urban Gardening, Foodsharing, Konzerte gegen Spende oder auch ein Umsonstladen auf der Agenda des Jugend- und Kulturzentrums. Das Projekt 31 versteht sich selbst als wichtiges Gegenmodell zum bestehenden Kulturangebot, von dem auch Menschen mit kleinem Geldbeutel profitieren können.