Tausend Impfungen am Tag für guten Zweck in Dinkelsbühl

Mit einer großen Aktion sollen in Dinkelsbühl kurz vor dem Jahreswechsel möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zum Impfen gegen das Coronavirus bewegt werden. Unter dem Motto "Wir für uns – Dinkelsbühl gegen Corona" sollen mit einer Tombola und einem caritativen Zweck entsprechende Anreize geschaffen werden. Das Ziel der Organisatorinnen und Organisatoren: Hauptsache, die Menschen lassen sich impfen.

Erste von zwei Impfaktionen

Die jetzige Impfaktion ist die erste von insgesamt zweien. Dafür wurden in der Schranne in der Dinkelsbühler Altstadt insgesamt 13 Kabinen aufgebaut. Ab 10.00 Uhr werden sieben Ärzte die Impfstoffe von Moderna und Biontech an Personen ab zwölf Jahren verimpfen. Rund 1.000 Impfdosen stehen allein am Mittwoch für die spontan Impfwilligen bereit. Eine Anmeldung ist dabei nicht nötig. Der zweite Impfaktionstag findet am 22. Januar mit ebenfalls 1.000 Impfdosen statt, sodass sich Personen mit einer Erstimpfung dort direkt das zweite Mal piksen lassen können. Hier wird dann beim TSV Dinkelsbühl geimpft. Entweder in der Vereinshalle oder im eigenen Auto in einem sogenannten Drive-In.

Impfen für den guten Zweck

Weil alle Helfer unentgeltlich arbeiten, geht das Geld, das ein Arzt normalerweise pro Impfung verdienen würde, komplett in einen Spendentopf. Mit dem Erlös sollen dann Dinkelsbühler Vereine unterstützt werden, die unter der Pandemie finanziell besonders gelitten haben. Dazu kommt eine Tombola mit Preisen, die das Stadtmarketing organisiert hat. Jede impfwillige Person erhält bei beiden Impfaktionen ein Los und nimmt automatisch daran teil. Gewinner werden dann nach dem zweiten Aktionstag bekanntgegeben.

Idee entstand beim Kaffeeklatsch

Max Mattausch, Vorstand der Dinkelsbühler Kinderzeche, hatte zusammen mit Elke Held vom Bürgerverein "Hand in Hand" und dem Arzt Stefan Hoenen bei einer lockeren Kaffeerunde die Idee zu dieser Spenden-Impf-Aktion. Dass daraus in nur einer Woche tatsächlich zwei große Impftage organisiert werden konnten, hätten die drei nicht gedacht. Aus anfangs 40 Ehrenamtlichen wurden inzwischen 60. Dadurch konnte das Impfkontingent vergrößert werden. Die Ehrenamtlichen kommen unter anderem von der örtlichen Feuerwehr, dem THW, der Anregiomed Akademie und dem Roten Kreuz.