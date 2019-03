"Tausche 3-Zimmer-Wohnung gegen 1-Zimmer-Appartement"

Die einen leben in Wohnungen, die eigentlich zu groß für sie sind – Senioren zum Beispiel, deren Kinder lange ausgezogen sind oder deren Partner gestorben ist. Jungen Familien hingegen wird die Wohnung oft zu eng – insbesondere, wenn Nachwuchs ansteht. Eine mögliche Lösung für das Problem: Der Senior oder die Seniorin tauscht mit der Familie die Wohnung. Schon seit mehreren Jahren wird der Vorschlag einer Wohnungstauschbörse in München diskutiert. Der Münchner Architekt Mathieu Wellner findet die Idee sinnvoll. „Ich wundere mich, dass es immer noch keine Startups aus München gibt, die sich diesem Thema widmen“, so Wellner. „Es geht doch darum, dass die Leute nicht aus der Stadt rausziehen müssen, nur weil sie sich ihre Wohnung, die inzwischen zu groß geworden ist, nicht mehr leisten können.“

Stadt: Wer Wohnung tauschen soll, braucht viel Unterstützung

Zustimmung kommt von Stadtbaurätin Elisabeth Merk: „Wir würden das gerne unterstützen und haben bereits Pilotprojekte mit unseren Wohnungsbaugesellschaften“, sagt sie. Nur die Adressen zu tauschen, reiche aber nicht. Einen Wohnungstausch müsse man ganz individuell betreuen und begleiten – also etwa einen Umzugsservice anbieten oder den Menschen vermitteln, dass sie sich nicht verschlechtern, nur weil sie in eine kleinere Wohnung umziehen. Gerade für ältere Menschen sei es außerdem wichtig, dass die neue Wohnung im gleichen Stadtviertel liegt. Wer nach Jahrzehnten seinen angestammten Wohnraum verlässt, verliert dadurch oft Freundschaften.

Problem höherer Mieten dämpft die Tauschlust

Was sich in der Theorie einfach anhört, ist in der Praxis also weitaus komplizierter. Rudolf Stürzer, der Vorsitzende des Haus- und Grundbesitzervereins München, glaubt, dass eine Wohnungstauschbörse kaum Erfolg haben würde. Schließlich setze ein Wohnungstausch immer das Einverständnis beider Vermieter voraus. Auch für Mieter sei ein Wohnungstausch nur in seltenen Fällen von Vorteil. Bei jeder Neuvermietung müsse man in München etwas mehr bezahlen. Ein neuer Mietvertrag komme fast immer teurer als der alte. „Da lässt der ältere Herr oder die alleinstehende Frau lieber zwei Zimmer leer stehen, bevor er oder sie für eine kleinere Wohnung mehr bezahlen muss. Das ist ein Zustand, der leider sehr verbreitet ist in München“, erklärt Stürzer.

Darin sieht auch Beatrix Zurek, Vorsitzende des Mietervereins München, ein Problem. „Es wäre schön, wenn eine Wohnungstauschbörse realisierbar wäre“, meint sie. Eine Voraussetzung sei aber, dass die Mieter ihren Mietzins aus der alten Wohnung mitnehmen könnten.

Bayernpartei hat Tauschbörse beantragt - GWG sieht keinen Bedarf

Zuletzt hatte die Fraktion der Bayernpartei im Stadtrat den Antrag gestellt, ein Wohnungstausch-Programm aufzulegen. Die Stadt solle zum Beispiel einen Mietausgleich zahlen, wenn die neue kleinere Wohnung teurer ist. Das Sozialreferat möchte noch in diesem Jahr Stellung beziehen.

Die städtische Wohnungsgesellschaft München GWG sieht keine Notwendigkeit einer Wohnungstauschbörse. Mieter der GWG hätten bereits die Möglichkeit innerhalb des Wohnungsbestandes der GWG in eine Wohnung umzuziehen, die besser zu ihren veränderten Lebensumständen passe. Eine Tauschbörse, bei der Dritte, wie das Amt für Wohnen und Migration oder weitere Wohnungsanbieter einbezogen werden, sei in der Vergangenheit kaum angenommen worden – auch weil ältere Mieter laut GWG gerne weiter in ihrem gewohnten Umfeld wohnen möchten.

In Berlin lassen landeseigene Wohnungsbaugesellschaften tauschen

In Berlin ging schon im vergangenen Jahr eine Wohnungstausch-Plattform des Berliner Senats online – ein Angebot der sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Wer auf inberlinwohnen.de seine Wohnung eintauschen möchte, muss jedoch bereits Mieter einer dieser sechs Gesellschaften sein.