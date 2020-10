vor etwa einer Stunde

Taufkirchen (Vils): Brand in Bezirkskrankenhaus

In einem Klinikum in Taufkirchen (Landkreis Erding) ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde laut Polizei niemand verletzt. Einige Patienten mussten jedoch kurzzeitig ins Freie gebracht werden.