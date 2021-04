08.04.2021, 14:59 Uhr

Taufkirchen: Geldautomat gesprengt – keine Beute

Sie hatten es auf die Kassetten in einem Geldautomaten der Postbank Filiale in Taufkirchen abgesehen. In der vergangenen Nacht haben drei Männer einen Automaten gesprengt. Anschließend flüchteten sie jedoch ohne Beute. Die Fahndung läuft.