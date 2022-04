Taufe im Wildpark: Wildschwein "Putin" heißt jetzt "Eberhofer"

Ein Wildschweinkeiler im Wildparkt Mehlmeisel im Landkreis Bayreuth hat "Putin" geheißen. Der Grund: Der Keiler war russischer Abstammung. Dann griff Russland die Ukraine an, der Name "Putin" ließ dem Wildparkbetreiber einen "eiskalten Schauer über den Rücken" laufen. "Putin" heißt seit Dienstag "Eberhofer". Auf diesen Namen hat BR-Kabarettist Hannes Ringlstetter den Wildschweinkeiler getauft.

"Putin" wollte sich zunächst nicht blicken lassen

Allerdings hat die Taufe deutlich länger gedauert als gedacht. Die Wildsau wollte sich nicht blicken lassen. "Er ist halt keine dumme Sau, sondern ein intelligentes Schwein und offenbar kamerascheu", so Ringlstetter. In einer goldenen Gießkanne, gefüllt mit Maggi und Wasser, ist er gemeinsam mit Parkbetreiber Eckard Mickisch durch das Gehege gelaufen, auf der Suche nach dem Keiler. "Im Vorfeld haben wir alles geübt, da war er immer gleich da", so Mickisch. Letztlich konnte Ringlstetter den Keiler zumindest ansatzweise "taufen". "Zumindest mit einem Sprutz – für eine Taufe langt es, würde ich sagen", so Mickisch.

Taufe auf "Eberhofer" durch BR-Kabarettisten Hannes Ringlstetter

Vor vielen Parkbesuchern, Journalisten sowie "Eberhofer"- und Ringlstetterfans hat der Kabarettist zudem die Ehrenpatenschaft für "Eberhofer" übernommen. Eine Sau-Taufe hat er bisher noch nicht gemacht und sagt selbst: "Das war eine lustige Woche, wenn immer im Betreff der Emails 'Sautaufe' steht. Da hat man alles erreicht, da kann nichts mehr kommen", so der Kabarettist.

Name "Putin" für Wildparkbetreiber untragbar

Der Name wurde nach einem Aufruf von Wildparkbetreiber Eckard Mickisch gefunden. Denn zuvor hieß der 200-Kilo-Keiler mit russischer Abstammung "Putin". Untragbar für den Parkbetreiber nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Drum bat er in den sozialen Medien um Namensvorschläge.

Auch das Team um den BR-Kabarettisten ist dem Aufruf gefolgt und hat den Vorschlag "Eberhofer" eingereicht, der letztlich gewann. Daraufhin hat es sich Ringlstetter nicht nehmen lassen, selbst nach Oberfranken zu kommen. "Eberhofer ist super, der Name eines bayerischen Kommissars und dass Sebastian Bezzel jetzt völlig zurecht heißt wie eine Sau, finde ich einfach super", scherzt Ringlstetter.