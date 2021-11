Taufe im See? Kirche als Dienstleister

Sommer 2021. Anne und Sascha Leng wollen ihre Tochter in München taufen lassen. Eigentlich evangelisch. Aber der kirchliche Rahmen passt nicht so richtig zu ihren Vorstellungen vom Fest – glaubten sie. "Ich hatte schon irgendwie diese Gedanken, dass ich gerne eine Taufe draußen hätte, im Sommer, im Grünen", sagt Anne Leng. Ein paar Tage später schickt die Mutter Anne Leng einen Kontakt: Die "Servicestelle Segen" der bayerischen Landeskirche in München.

Servicestelle Segen als Anlaufstelle

Anne Leng ruft an, erreicht Pfarrerin Doris Wild und erzählt ihr von den Taufplänen. Nach dem Telefonat macht sich Pfarrerin Wild auf die Suche nach einer evangelischen Gemeinde in München, die im Freien tauft. "In der Großstadt geht es genau drum, dass Leute so eine diffuse Verbundenheit zur Kirche spüren, aber sich eben nicht wissen, wohin sie sich wenden können", erzählt Doris Wild und betont: "Man darf bei uns auch anrufen, wenn man nicht sicher ist, ob man sich trauen oder taufen lassen will. Man darf auch ganz kritisch nachfragen."

Auch die katholische Kirche will ihr Angebot in der Großstadt München sichtbarer machen. Seit Anfang November gibt es dafür einen eigenen Bestattungsdienst, den Pastoralreferentin Heidrun Oberleitner-Reitinger leitet. "Ich glaube, dass wir es als Kirche auch ein Stück versäumt haben, mit dem, was wir zu bieten haben, an die Öffentlichkeit zu gehen. Menschen wissen auch nicht mehr, was eine katholische Beerdigung ist. Was ist der Unterschied zu irgendeinem anderen Ritual, was ich mir einkaufen kann? Oder zu einem Redner, den ich bestelle."

Pastoralreferentin sieht sich als Dienstleisterin

Der Bestattungsdienst bietet Trauernden Gespräche an, vermittelt zu Bestattungsinstituten, Pfarreien und Seelsorgern. Will den Kontakt vereinfachen, damit der Ablauf schneller und reibungsloser wird. Oberleitner-Reitinger sieht sich da auch als Dienstleisterin.

Die Servicestelle Segen der evangelische Kirche will mit einem Standort in München und in Nürnberg Menschen diejenigen erreichen, die nicht zum typischen Kirchenpublikum gehören, sagt Pfarrerin Doris Wild. Seit fast zwei Jahren läuft das Projekt in München, noch bis 2024. In diesem Jahr gab es in Südbayern bisher rund 150 Anfragen zu Trauungen, Bestattungen – und Taufen, wie von Anne und Sascha Leng. Das Ehepaar hat seine Tochter an einem sonnigen Septembertag im Schwabinger Bach evangelisch getauft. Anne Leng findet: "Schlussendlich ist es genau so gewesen, wie ich mir das vorgestellt habe."

Die Servicestelle Segen ist dabei nur ein Anfang. Wie sich auch die evangelische Kirche in Bayern noch weiter reformiert, ist ein Thema des evangelischen Kirchenparlaments, der Landessynode, die in dieser Woche tagt.