Taue gekappt - Tankschiff treibt gegen Wehr

Nach Angaben der Polizei hatte die Besatzung das mit Benzin beladene Schiff mit Seilen auf dem Main befestigt und sich dann schlafen gelegt. Der unbekannte Täter habe in der Nacht zum Montag die Taue gekappt und sei dann geflüchtet.

Schiff macht sich selbstständig

Das Tankschiff trieb etwa 500 Meter flussabwärts und blieb an einer Schleuse in Triefenstein (Landkreis Main-Spessart) hängen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, das Schiff blieb unbeschädigt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr und sucht Zeugen.

Polizei sucht Zeugen

Die Wasserschutzpolizei Würzburg sucht Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich der Schleuse Lengfurt eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug gesehen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 0931 - 4572230 entgegen.