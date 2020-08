Taucher am Forggensee finden keine Spur von vermisster Frau

Taucher der Bereitschaftspolizei suchten am Sonntag in der Gemeinde Rieden den Uferbereich des Forggensees ab. Eine 56 Jahre alte Frau aus Füssen war am Donnerstag als vermisst gemeldet worden. Nach einem Badeausflug war sie bis zum Abend nicht zurückgekehrt.

Einsatz von Hubschrauber und Hundestaffel

Seit Donnerstag hatten sich neben der Polizei auch zahlreiche Freiwillige von Feuerwehr und Hilfsorganisationen an der Suche nach der Frau beteiligt. Die Polizei setzte einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera ein. Die Bergwacht unterstützte die Suche mit einer Drohne. Auch eine Rettungshundestaffel war im Einsatz. Bislang blieben alle Suchmaßnahmen jedoch ohne Ergebnis.

Beschreibung der Vermissten: 1,70 Meter groß, dunkel gekleidet

Nach Angaben der Polizei ist die vermisste Frau etwa 1,70 Meter groß, hat hellbraune lange Haare und trägt eine Brille. Am Donnerstag trug sie eine schwarze Hose, eine dunkle Bluse und eine dunkle Schildkappe.