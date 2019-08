Taubertal-Festival: Viele Besucher trotz Regen angereist

Heute Morgen hatte der Veranstalter über Facebook zunächst mitgeteilt, dass die entsprechenden Zufahrten zum Campingplatz präpariert worden seien. Trotz des Starkregens in der Nacht sei so eine Anreise unter möglicherweise längeren Wartezeiten möglich.

Besseres Wetter in Sicht

Am Nachmittag rieten die Verantwortlichen jedoch den Festivalbesuchern, wegen der anhaltenden Regenfälle möglichst erst morgen anzureisen. Für morgen und den Verlauf des Wochenendes sind besseres Wetter und höhere Temperaturen gemeldet.

Ausverkaufte Konzerte mit den Toten Hosen und Fanta Vier

Das Taubertal-Festival in Rothenburg ob der Tauber startet am Freitag und geht drei Tage lang. Das Festival ist ausverkauft. Es werden insgesamt rund 15.000 Besucher erwartet.

Auf dem Programm des Festivals stehen Indie-, Rock-, Pop- und Punk-Bands. Als Top-Acts sind Die Fantastischen Vier, Die Toten Hosen und The Offspring mit von der Partie. Darüber hinaus stehen Bosse, Bullet For My Valentine, Donots, Good Charlotte, Trettmann, Von Wegen Lisbeth und viele mehr auf der Bühne.