Taubertal-Festival: Neue Campingregeln sorgen für Unmut

Rund sieben Wochen vor Beginn des Taubertal-Festivals haben die Veranstalter eine Verschärfung der Camping-Regeln bekannt gegeben. Das sorgte bei einigen langjährigen Festivalbesucherinnen und -besuchern für Unmut, der unter anderem auf Instagram und einem Taubertal-Festival-Forum laut wurde.

Separate Park- und Camp-Flächen

Konkret geht es darum, dass künftig separate Park- und Camping-Flächen ausgewiesen werden. Zuvor war es für jeden Festivalgast möglich, auf den Zeltplatz zu fahren und daneben sein Lager aufzuschlagen. Dabei entstanden auch große Camps mit großen Festivalgruppen, die mit Lkw und anderen großen Fahrzeugen anreisten. Diese sind aber trotzdem nicht verboten, so Florian Zoll gegenüber BR24, Sprecher des Veranstalters, der KARO Konzertagentur Rothenburg.

Im Gegenteil: Man versuche mit einer extra "Groß-Camp"-Fläche diese für das Festival charakteristischen Camps trotzdem zu ermöglichen. Allerdings in einem umweltverträglicheren Rahmen. Das heißt, Stromaggregate, die mit Benzin und Öl betrieben werden, sind nun verboten. Das war 2019 noch in einem Extra-Bereich des Camping-Platzes erlaubt. In den "Groß-Camps" ist eine vorherige Anmeldung gewünscht. Außerdem kosten die Fahrzeuge extra, ebenso der Strom, den der Betreiber pauschal zur Verfügung stellt. Vor allem diese Mehrkosten sorgen für Diskussionen.

Grund: Mehr Umweltschutz

Als Grund für diese Neuregelung nannte Florian Zoll den Umweltschutz und damit die Zukunftssicherung des Taubertal-Festivals. Gerade Stromaggregate, die mit Öl, Benzin oder Diesel betrieben werden, verschmutzen die landwirtschaftlichen Flächen enorm. Auf diesen befinden sich die Zeltplätze. Daher war ein solches Verbot überfällig, sagte Zoll BR24.

Die Corona-Pandemie und der Klimawandel hätten dazu geführt, dass Festivals im Allgemeinen in Gefahr seien. Mit einem angepassten Konzept für das Campen wolle man das Taubertal-Festival sichern und nicht zerstören, wie es von Usern auf Social Media vorgeworfen wurde.

Veranstalter zeigen Verständnis

Was das solle, so gehe der Charme des Taubertal-Festival gehe verloren, wo könne man sein Ticket zurückgeben: Rund 200 Kommentare zählte der Instagram-Post mit den Neuerungen am Montagmittag. Die meisten User regen sich auf. Immerhin sei das eines der Alleinstellungsmerkmale des Festivals.

Sehr lange habe man überlegt und an einem Konzept gearbeitet, heißt es von Seiten der Veranstalter weiter. Deswegen habe man auch erst knapp zwei Monate vor Festival-Beginn die Neuregelungen verkünden können. Das Taubertal-Festival geht in diesem Jahr von 11. bis 14. August.

Dass es allgemein Unmut gibt, verstehen die Betreiber. Dennoch tue es weh, die Kommentare mancher Userinnen und User zu lesen, so Sprecher Florian Zoll. Durch Medienberichte vergangene Woche sei die Diskussion um die Camping-Regeln zusätzlich befeuert worden. Die Konzertagentur lese alles und nehme die Kritik ernst, so Zoll weiter. Man wolle schlichten und kommunizieren.

Auch positive Stimmen

Diejenigen, die richtig große Diskussionen antreiben, seien wenige, erklärt Florian Zoll. In Medienberichten "wird so getan, als gibt's eine riesen Debatte", sagte er. Auch das Angebot, die Tickets bis 8. Juli zurückzugeben, sei bisher so gut wie nicht wahrgenommen worden. Am 22. Juni wurden die Neuerungen bereits veröffentlicht. In Sozialen Netzwerken, aber auch über andere Wege, erreicht die Veranstalter auch positives Feedback zu den Camping-Neuerungen, berichtet Florian Zoll.

Keine Angst vor eventuell Coronaregeln

Mit dem neuen Camping-Konzept erleichtert sich der Einlass, so Florian Zoll von der Konzertagentur. Das hat auch einen Vorteil, wenn es zu Corona-Bestimmungen kommen sollte. So könne man Testungen oder 2G/3G-Kontrollen leichter umsetzen. Zwar rechne er nicht damit, er habe davor auch keine Angst, aber natürlich müsse man sich als Veranstalter seine Gedanken machen.