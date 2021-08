Taubertal-Festival: Corona-Version "City-Limits" startet

Am Donnerstagabend (12.08.21) startet das Taubertal-Festival mit "City Limits" seine corona-konforme Alternativ-Veranstaltung. Dabei treten eine Woche lang jeden Abend verschiedene Künstlerinnen und Künstler in der Rothenburger Altstadt unter freiem Himmel auf.

Subway to Sally, Madsen und Alligatoah in Rothenburg

Hauptacts sind Gentleman, Subway to Sally, LaBrassBanda, Madsen, Fiddler’s Green und Alligatoah. Diese Bands waren teilweise bereits für das ursprünglich geplante Festival bestätigt, sagt Florian Zoll, Sprecher der Konzertagentur Rothenburg. Das "normale" Taubertal-Festival wurde Ende Mai abgesagt. Die Veranstalter kündigten erst im Juni an, dass es in diesem Jahr eine Corona-Version des Taubertal-Festivals geben wird. Das sei für die Fans zwar sehr spät gewesen, allerdings konnte man sich so sicher sein, dass das Programm unter den gegebenen Vorgaben umgesetzt werden kann, sagt Florian Zoll im Gespräch mit BR24.

Rund 900 Besucher statt 15.000 bei "City Limits"

Der Landkreis Ansbach liegt weiterhin unter einer Inzidenz von 50, sodass Gäste ohne einen Corona-Test an den Konzerten teilnehmen können. Außerdem kann die geplante Besucherzahl von rund 900 Personen pro Konzert eingehalten werden. Normalerweise sind an einem Festivalwochenende rund 15.000 Musikfans vor der Bühne. Bei "City Limits" gilt beim Verlassen des Platzes Maskenpflicht, außerdem muss der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden.

Taubertal-Festival: Hoffnung auf 2022

Schon im vergangenen Jahr hoffte Florian Zoll auf ein Taubertal-Festival ohne Corona. Für 2022 gibt er die Hoffnung nicht auf. Viele Acts seien schon bestätigt, darunter Biffy Clyro, Annenmaykantereit und Kraftklub. Auch der Kartenvorverkauf für das dreitägige Festival im August 2022 läuft bereits.