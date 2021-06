Taubenfüttern: Tierrechtsaktivistin zu Bußgeld verurteilt

Ein Bußgeld von 100 Euro, so lautet das Urteil im Prozess gegen eine Tierrechtsaktivistin am Amtsgericht in Würzburg. Weil sie am Würzburger Hauptbahnhof mehrmals Tauben gefüttert hat, saß die Würzburgerin Heike Pauline Grauf am Donnerstag auf der Anklagebank. Sie muss nun wegen zwei Fällen je 50 Euro Bußgeld zahlen.

Gericht stützt Fütterungsverbot

Einerseits erkannte das Gericht an, dass Grauf als überzeugte Tierschützerin gehandelt hatte und nicht zu jeder Zeit sichergestellt war, ob die Tauben in den Taubentürmen am Hauptbahnhof ausreichend gefüttert würden. Auf der anderen Seite sei das Fütterungsverbot rechtskonform. Daher verurteilte das Amtsgericht Würzburg die 61-jährige Tierschützerin zu einem Bußgeld, dieses wurde aber im Vergleich zum städtischen Bußgeld halbiert.

Nach der Verhandlung erklärte Grauf, sie werde möglicherweise in die nächste rechtliche Instanz gehen.

"Tiere in Notsituation"

Während der Verhandlung betonte Grauf, die Tiere hätten sich in einer Notsituation des Hungerns befunden, sie hätte sich aufgrund ihres Gewissens so verhalten müssen: "Ich tue nichts Unrechtes. Ich helfe diesen Tieren, die haben Hunger wie jedes andere Tier auch", erklärte sie und fuhr fort: "Ich sehe gar nicht ein, dass ich mich hier wie ein Verbrecher verhalte und mich in den Untergrund verziehe und so tue, als ob ich etwas Verbotenes tue. Es ist sicherlich nichts Verbotenes, einem Tier etwas zu essen zu geben."

Anwalt wertet Urteil als Teilerfolg

"Das Urteil ist ein Teilerfolg, weil das Bußgeld gegen das Taubenfüttern herabgesetzt wurde. Allerdings wurde der Schwerpunkt nicht erkannt", sagte Graufs Anwalt, der renommierte Tierrechtler Eisenhart von Loeper, nach dem Urteil. Im Gerichtssaal waren zahlreiche Tierschützerinnen und Tierschützer als Zuschauer dabei, die meisten von der Bürgerinitiative "Mensch und Taube".