Taubenfüttern bleibt in Würzburg verboten

Tauben füttern oder nicht füttern? Diese Frage hat in Würzburg Konfliktpotential, denn das Füttern der Stadttauben ist hier zum Leidwesen vieler Tierfreunde offiziell verboten. Eine Tierrechtsaktivistin stand wegen wiederholten, verbotswidrigen Fütterns der Tauben kürzlich sogar vor Gericht und wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. Jetzt hat sich die Stadt mit der Bürgerinitiative "Mensch und Taube" an einen Tisch gesetzt und ein erweitertes Konzept ausgearbeitet, das der Stadtrat mit großer Mehrheit beschlossen hat.

Tauben sollen in ihren Taubenschlägen versorgt werden

Das neue Stadttauben-Management sieht vor, dass die Stadttauben nicht außerhalb ihrer Taubenschläge gefüttert werden dürfen. Dafür sollen sie in selbigen mit artgerechtem Futter voll versorgt und tierärztlich überwacht werden. Außerdem soll einmal im Jahr die Population der Stadttauben erfasst werden. Die beiden Taubentürme am Busbahnhof ziehen an einen Alternativstandort um, der allerdings noch gefunden werden muss. Der Taubenschlag im Quellenbach-Parkhaus, das demnächst abgerissen wird, wurde bereits umgesiedelt.

Neue Taubenschläge sind geplant

In anderen Stadtteilen mit erhöhter Population, etwa am Heuchelhof und am Hubland, soll es künftig Taubenschläge in geeigneten Gebäuden geben. Insgesamt will die Stadt im kommenden Jahr 90.000 Euro in das Tauben-Management investieren.