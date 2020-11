Tatverdächtiges Paar im Augsburger Tötungsfall festgenommen

Die Polizei hat im Tötungsfall in Augsburg in den frühen Morgenstunden zwei dringend Tatverdächtige, eine 19-Jährige und einen 27-Jährigen, im Stadtgebiet Augsburg festgenommen.

28-Jähriger stirbt nach Streit auf offener Straße

Die beiden stehen laut Polizei derzeit im Verdacht an der Tötung eines 28-Jährigen im Stadtteil Pfersee beteiligt gewesen zu sein. Das Opfer ist der Polizei zufolge an der Haltestelle "Uhlandstraße" tödlich verletzt worden. Gegen 18.30 Uhr war der Notruf bei der Polizei eingegangen. Eine Streife hatte den 28-Jährigen auf der Straße liegend gefunden. Reanimationsversuche blieben erfolglos.

Laut Zeugenaussagen ist ein Streit mit einem Pärchen eskaliert

Ersten Zeugenaussagen zufolge hatte sich der 28-Jährige zusammen mit weiteren Personen an der Bushaltestelle aufgehalten, als ein Pärchen vorbei kam. Es entwickelte sich ein Streit, in dessen Folge der Mann tödlich verletzt wurde. Das Pärchen flüchtete. Berichte, wonach es sich um eine Messerattacke gehandelt haben soll, wollte die Polizei auf Nachfrage nicht bestätigen. Der Tatort liegt in einem ruhigen Wohngebiet.