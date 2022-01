Tatverdächtiger wegen versuchten Mordes in Schonungen in U-Haft

Am Abend des 10. Januar 2022 ist eine Frau mit schweren Verletzungen in einem Wohnhaus im unterfränkischen Schonungen gefunden worden. Die Polizei hat jetzt einen Tatverdächtigen festgenommen. Gegen den 24-jährigen Mann wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Wie die Polizei mitteilt, befindet sich der dringend Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Ermittler nehmen 24-Jährigen fest

Nachdem die Frau im Schonunger Ortsteil Löffelsterz gefunden wurde, hat die Kriminalpolizei Schweinfurt in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt die Sonderkommission "Klingel" gegründet. Nach intensiven Ermittlungen nahmen Beamte den 24-jährigen Tatverdächtigen fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde er am Amtsgericht vorgeführt. Der Ermittlungsrichter ordnete aufgrund des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes die Untersuchungshaft gegen den 24-Jährigen an. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Laut Polizei stammt der Mann aus dem Umfeld der schwerverletzten Frau.

Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen

Die Ermittlungen der Sonderkommission "Klingel" sind laut Polizei noch nicht abgeschlossen und werden weitergeführt – insbesondere, um den genauen Tathergang und die Hintergründe der Tat zu klären. Die 57-jährige Frau befinde inzwischen in einem stabilen Zustand und sei weiterhin in einem Krankenhaus in ärztlicher Behandlung.