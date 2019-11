Messerattacke in Passau: Tatverdächtiger stellt sich Polizei

Nach dem Tötungsdelikt in der Innenstadt von Passau hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen 26-jährigen Mann mit iranischer Staatsbürgerschaft. Der Mann habe sich am Samstagmorgen im hessischen Wiesbaden gestellt, wo er offenbar Bekannte hat, und sei dann festgenommen worden, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit. Die Staatsanwaltschaft Passau stellte umgehend einen Antrag, ihn nach Passau zu überstellen und dem Haftrichter vorzuführen.

Beziehungsprobleme als möglicher Auslöser

Ein 33-jähriger Mann war am Donnerstagabend in der Innenstadt von Passau mit einer schweren Stichverletzung gefunden worden. Der Mann, der wie der mutmaßliche Täter laut Polizei iranischer Staatsbürger ist, starb wenig später an seinen schweren Verletzungen.

Erste Ermittlungen der Polizei hätten ergeben, dass "zwischen den beiden Männern seit längerem erhebliche Beziehungsprobleme bestanden" hätten, wie es in einer Mitteilung hieß. Nach der Tat hatte die Polizei eine 20-köpfige Ermittlergruppe gebildet.

Polizei sucht weiterhin Zeugen

Der genaue Tathergang ist bislang noch unklar. Zuvor hatte die Polizei mitgeteilt, dass der Fundort des Mannes an der Innstraße nicht der Tatort sei, eher der Zentrale Omnibusbahnhof in der Stadtmitte. Für die weiteren Ermittlungen bittet die Polizei weiter um Hinweise von Zeugen.

Wer am Donnerstagabend zwischen 21:15 Uhr bis etwa 21:45 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich des ZOB bzw. Rewe-Marktes gemacht oder einen Streit zwischen zwei Männern beobachtet hat, soll sich mit der Polizei in Verbindung setzen, bitten die Ermittler.