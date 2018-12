07.12.2018, 11:39 Uhr

Tatverdächtiger nach Brandstiftung in Fürther Schule gefasst

Nach der Brandstiftung in einer Schule in Fürth in der vergangenen Woche hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen ermittelt: Die Spuren führten zu einem 18 Jahre alten Schüler, sagte ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk.