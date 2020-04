Tatverdächtiger nach Bombendrohung in Bad Kissingen gefasst

Große Aufregung in der Bad Kissinger Schönbornstraße. Dort musste am Ostersonntag ein Mehrfamilienhaus geräumt werden. Grund war eine gegen 9.30 Uhr bei der Integrierten Leitstelle Schweinfurt telefonisch eingegangene Bombendrohung.

In drei Stunden werde eine Bombe "hochgehen"

Die Polizei evakuierte umgehend das Gebäude in der Schönbornstraße, die zwölf Bewohner wurden von der Feuerwehr betreut. Unterdessen durchsuchte die Polizei mit Hilfe eines Sprengstoffsuchhundes das Haus, ohne allerdings fündig zu werden. Gegen 13.40 Uhr konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Auf der Suche nach dem zunächst unbekannten Anrufer stießen die Beamten schnell auf einen ehemaligen Hausbewohner.

Ein ehemaliger Bewohner gilt als dringend tatverdächtig

Der Mann wurde an seiner neuen Wohnadresse vorläufig festgenommen. Allerdings leidet er offenbar an einer psychischen Erkrankung. Wegen seines Gesundheitszustandes wurde er noch am Sonntag amtlich in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht.