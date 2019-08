29.08.2019, 14:37 Uhr

Tatverdächtiger nach Attacke im Regionalzug festgenommen

Nach einer Attacke auf einen Fahrgast in einem Regionalzug bei Steinbach am Wald hat die Polizei einen 22 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter in Rosenheim aufgreifen.