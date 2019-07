Tatverdächtige ermittelt: Mädchen wollten Fußgänger berauben

Laut Polizei bedrohten die drei Teenager am Donnerstagnachmittag (18.07.19) in der Fenitzerstraße in Nürnberg eine Seniorin mit einem Messer und versuchten ihr den Geldbeutel zu klauen. Als dies nicht gelang, flüchteten sie. Etwa eine halbe Stunde später sprachen sie ein minderjähriges Mädchen in der Äußeren Sulzbacher Straße an, forderten von ihm Bargeld und schlugen ihm ins Gesicht. Das Mädchen konnte allerdings wegrennen.

Vermutlich auch für Diebstähle verantwortlich

Nachdem über das Trio in den Medien berichtet worden war, meldete sich eine Zeugin, deren Aussage zur Ermittlung der drei verdächtigen Mädchen führte. Die Beamten konnten das zur Tat benutzte Messer sowie weitere Beweismittel sicherstellen.

Es besteht außerdem der Verdacht, dass die drei mehrere Ladendiebstähle begangen und kurz vor den oben genannten Taten versucht hatten, eine weitere Seniorin in der Bauvereinstraße zu berauben. Dies wurde wohl durch anwesende Zeugen vereitelt. Bei dem sichergestellten Messer handelt es sich um ein Butterflymesser, dessen Besitz gegen das Waffengesetz verstößt.