Tatverdacht erhärtet: Anklage nach Brand im "Techtel Mechtel"

Wegen Brandstiftung hat die Staatsanwaltschaft Würzburg nun gegen 56-Jähriger Mann Anklage erhoben. Er soll in der Volkacher Kult-Kneipe "Techtel Mechtel" Feuer gelegt haben. Das Lokal war Anfang April komplett ausgebrannt. Unter Tatverdacht steht der Ex-Freund der Kneipenwirtin, ein gebürtiger Italiener. Er Tatverdächtige sitzt weiterhin in U-Haft.

Angeklagtem drohen bis zu 15 Jahre Haft

Der Tatverdacht gegen den56-Jährigen habe sich weiter erhärtet, sagt Ober-Staatsanwalt Tobias Kostuch auf Anfrage des BR. Da waren zum Beispiel die Drohungen unmittelbar vor dem Brand, ausgesprochen gegen die Kneipenwirtin und ihre Familie. Im "Techtel Mechtel" haben LKA-Experten außerdem Spuren von Brandbeschleunigern gefunden. Und bei seiner Festnahme am Gardasee, am Tag nach dem verheerenden Feuer in Volkach, hatte der 56-jährige frische Brandverletzungen an beiden Armen. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Renovierungsarbeiten in der Kneipe laufen

Im "Techtel Mechtel" wird unterdessen kräftig renoviert. Die gesamte verkohlte Decke wurden inzwischen herausgerissen. Zwei Brauereien aus der Region stellen Teile der Innenausstattung, ein Tanzclub aus Heidenfeld im Landkreis Schweinfurt spendiert eine komplette Theke. Bei einem Benefizfußballspiel kamen 2.000 Euro zusammen. Die Wirtin, Andrea Haupt, will im November wieder öffnen. Und dann wird sie am Landgericht Würzburg im Prozess ihren Ex-Freund wieder treffen, den Mann, der offenbar aus gekränkter Eitelkeit am 9. April das "Techtel Mechtel" angezündet haben soll. Andrea Haupt hatte sich einige Tage vor dem Feuer endgültig von ihm getrennt.