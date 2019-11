Tattoos aus Landshut retten Leben

Rund sechs Millionen Menschen leiden in Deutschland an Diabetes. Inzwischen eine Volkskrankheit, die im Notfall lebensbedrohlich sein kann. Ganz wichtig ist, dass Ärzte möglichste schnell einen Hinweis auf die Erkrankung bekommen. Dafür gibt es die so genannten Lebensretter-Tattoos. Die werden in einem Tattoo Laden in Landshut kostenlos gestochen.

Tattoo sieht weltweit gleich aus

Im Tattoo-Studio "Rock Tattoo" in Landshut sticht der Ungar Balu Rock sonst eher Gesichter, Schriftzüge oder andere Motive. Doch der Studiochef hat aus seinem Heimatland eine besondere Idee mit nach Deutschland genommen: Er und sein Team tätowieren kostenlos zwei verschiedene Diabetes-Tattoos: Typ I oder Typ II.

Schnelle Hilfe dank Tattoo

Anhand des Tattoos am Handgelenk können Rettungskräfte wie Sanitäter oder Notärzte sofort erkennen, an welcher Erkrankung der Patient leidet. Das kann im Notfall Leben retten. Deswegen hat sich auch Christoph Hellwig zu einem Diabetes-Tattoo entschieden. Er hat sich von Balu Rock tätowieren lassen:

"Ich lasse es machen, weil mir das beim Skifahren schon mal passiert ist, dass ich in Unterzucker gefallen bin und meine Ausrüstung im Auto war. Helfer wussten nicht, warum ich bewusstlos wurde. Hätte ich damals schon ein Tattoo gehabt, hätten Retter sofort gesehen, dass ich Diabetiker bin und hätten nur Traubezucker geben müssen." Christoph Hellwig

Immer mehr Tattoo-Studios machen mit

Deutschlandweit beteiligen sich immer mehr Tattoo-Studios und stechen die Lebensretter-Tattoos gratis. Ein Trend, der Leben retten kann.