Tatort: Künstliche Intelligenz als Zeuge

Für die Münchner Ermittler stellt sich bald die Frage: Weiß MARIA mehr über das Verschwinden und wie vernimmt man eine künstliche Intelligenz (KI) als Zeugen?

BR24: Batic und Leitmayr müssen bei den Ermittlungen auch eine KI befragen. Sprich, sie reden fortan mit einer Kugel auf dem Bildschirm. Wie spielt es sich mit jemandem, der nicht sichtbar vor einem steht, sondern nur auf dem Bildschirm zu sehen ist?

Udo Wachtveitl: Ich habe ziemlich lange Szenen, in denen ich mich mit der künstlichen Intelligenz unterhalte. Sprich, ich habe einen ganzen Drehtag lang auf ein kleines zitterndes Etwas im Rechner geschaut. Das war nicht ganz so leicht.

BR24: Beeinflusst künstliche Intelligenz auch Ihr eigenes Leben?

Miroslav Nemec: Im Moment nicht besonders, ich habe auch keine "Alexa" zu Hause. Das wäre für mich wie ein Fremdkörper in der Wohnung und ich hätte das Gefühl, dass ich abgehört werde. So wie beim IPad: Sobald ein Gerät eine Kamera besitzt, kann man auch gesehen werden und ich weiß nicht, ob ich es kontrollieren kann.

Udo Wachtveitl: Ich finde das Thema "Künstliche Intelligenz" sehr reizvoll. Ich war immer technikinteressiert und fand die elementaren Fragen wie "Was ist Intelligenz überhaupt?" schon immer sehr spannend. Aber einen intelligenten Kühlschrank besitze ich nicht.

BR24: Herr Wachtveitl, Sie werden am Ausstrahlungssonntag des neuen Münchner Tatorts "KI" 60 Jahre alt. Wie fühlt sich das für Sie an?

Udo Wachtveitl: Dass bei uns 30, 40, 50 und 60 runde Zahlen sind, ist ja nur einem evolutionären Zufall geschuldet. Wir denken im Zehnersystem, weil wir zehn Finger haben. Hätten wir acht Finger, wäre 60 keine runde Zahl. Also beunruhigt mich das weder, noch berührt es mich auf sonst irgendeine Weise.

BR24: Herr Nemec, was mögen Sie an ihrem Schauspielpartner und was sind ihre Geburtstagswünsche an ihn?

Miroslav Nemec: Ich mag seinen Humor und die Genauigkeit, mit der er arbeitet - und, dass er mich auch immer wieder ärgert; das muss wohl sein, das gehört dazu (lacht). Ich wünsche ihm, dass es ihm so gut geht, wie bisher und dass es so bleibt. Ich glaube, das reicht, mehr kann man nicht verlangen.