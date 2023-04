Tatort Franken "Hochamt für Toni": Sendetermin steht

Der Sendetermin für den neuesten Tatort Franken steht: Er wird am Sonntag, 04. Juni 2023 um 20.15 Uhr in DAS ERSTE ausgestrahlt. Der Fall führt Kriminalhauptkommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs) zurück in seine Vergangenheit und zu seiner nie vergessenen Jugendliebe. "Der Film berührt zwei Fragen, denen in jedem Leben eine wesentliche Bedeutung zukommt und die nicht voneinander zu trennen sind: 1. Was ist Liebe? und 2. Wer bin ich?", so der Schauspieler Fabian Hinrichs.

Enthüllung bei der Sonntagspredigt

Nach Jahren ohne Kontakt wird der Kriminalhauptkommissar eines Tages überraschenderweise von seinem alten Freund Marcus Borchert (Pirmin Sedlmeir) angerufen. Der ist inzwischen Pfarrer und lädt Felix zur Sonntagspredigt ein. Er will etwas über Antonia Hentschel enthüllen. Antonia Hentschel, genannt Toni, war Felix‘ große Liebe während seiner Studienzeit in Berlin.

Mord und Selbstmord

Doch zu der Predigt kommt es nicht: Marcus wird kurz zuvor ermordet aufgefunden. Noch am Tatort erfährt Felix, dass sich Toni zwei Jahre zuvor das Leben genommen hat. Die örtliche Polizei vermutet, dass es sich bei dem Mord an Marcus um einen Raubmord handelt. Doch Felix ist der Meinung, dass es eine Verbindung zwischen beiden Todesfällen gibt.

Abgründe einer Familie

Er beginnt vor Ort, außerhalb seiner Zuständigkeit zu ermitteln. Felix lernt Tonis Familie kennen, die auch zu Marcus‘ Predigt eingeladen war. Tonis Vater, Johannes Hentschel (André Jung), ist ein mittelständischer Industrieller, der in den letzten Jahrzehnten seinen Familienbetrieb zu einem der wichtigsten Zulieferer der Autoindustrie gemacht hat. Felix befragt neben den Eltern und Brüdern auch Tonis Schwester Eva (Sina Martens) und dringt so immer tiefer in die Abgründe der Familie Hentschel vor.

Warmherzige Beziehung

Unterstützung bekommt er dabei von Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) und Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid). "Paula ist irritiert. Sie versteht Felix nicht. Sie beginnt irgendwann zu ahnen, dass er mit dem Fall verwoben ist und dass der Fall etwas mit seiner Vergangenheit zu tun hat. Irgendwann versteht sie seine Verzweiflung und hilft ihm da raus. Wie immer!", so Schauspielerin Dagmar Manzel über die warmherzige Beziehung der beiden Kommissare.

Dreharbeiten in Westmittelfranken

Gedreht wurde dieser Tatort im Juni 2022 rund um Ansbach und im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. "Hochamt für Toni" spielt nicht in einem städtischen Umfeld. Ganz bewusst habe man sich für den ländlichen Raum als Handlungsort entschieden, so Produzent Michael Polle. Ziel sei es gewesen Franken durch einen Fall zu erzählen, der eher in einer ländlichen Region angesiedelt ist – an der Grenze von Mittelfranken und der Oberpfalz. Regie beim Tatort "Hochamt für Toni" führte erstmals Michael Krummenacher ("Der Räuber Hotzenplotz"), das Drehbuch schrieb Bernd Lange (Tatort: "In der Familie"). Die Redaktion lag bei der erst kürzlich verstorbenen Stephanie Heckner. Als verantwortliche Redakteurin hatte sie den Tatort aus Franken entwickelt. Deshalb ist dieser Tatort auch ihr gewidmet.