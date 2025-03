"Tatort": Batic und Leitmayr ermitteln bei US-Armee in Hohenfels

In Uniform, Stiefeln und mit den Schulterklappen eines Colonels wirkt Kevin A. Poole wie die Verkörperung der Ideale eines US-Soldaten: groß, stark, entschlossen. Doch aus dem Gesicht des knapp zwei Meter großen Amerikaners blitzt ein herzliches Lächeln, wenn er von den Dreharbeiten zum "Tatort" im März 2024 spricht. "Wirklich toll" und "sehr interessant" sei für ihn der Tag am Set auf dem Truppenübungsplatz Hohenfels gewesen. Der damalige Kommandeur der US-Garnison Bavaria – also über die mehr als 13.000 US-Soldaten in Bayern – spielt im "Tatort" einen US-Commander. Quasi sich selbst.

Tatort-Team drehte zum ersten Mal in der Oberpfalz

Zum ersten Mal wurden Szenen für den Münchner Tatort in der Oberpfalz gedreht. Die Vorbereitungen dafür haben drei Jahre gedauert. Das Drehbuch musste das Pentagon erst genehmigen. Vor einem Jahr dann rückten Filmteam und Schauspieler in der Oberpfalz an und machten sich im Hochsicherheitsgebiet der US-Armee hinter dem Zaun des nicht zugänglichen Truppenübungsplatzes an die Arbeit.

Für Schauspieler Miroslav Nemec war es das erste Mal, dass er auf einem realen Truppenübungsplatz gedreht hat. "Eine absolut außergewöhnliche, hochinteressante und sehr intensive Dreh-Erfahrung" sei das gewesen, beschreibt er. "Die gegenwärtige politische Situation macht diese Erfahrung natürlich umso nahbarer und eindringlicher. Bei aller konzentrierten Professionalität, die hier naturgemäß herrscht, wurden wir von allen äußerst herzlich aufgenommen."

Realistische Bilder und authentischer Schauspieler der US-Armee

Gedreht wurde während der Vorbereitungen auf ein großes NATO-Manöver. Entsprechend realistisch sind auch die Bilder im Film: Hubschrauber, Militärfahrzeuge, marschierende Truppen oder auch Unterkünfte sind zu sehen.

Der Auftritt von Colonel Kevin A. Poole dauert zwar nur eineinhalb Minuten. Dafür stand er allerdings fast vier Stunden vor der Kamera. 30 bis 40 Mal wurde die Szene wiederholt. Aber "ich hab so viel Spaß gehabt", sagt er. Zwischen dem Soldatenalltag und dem Schauspielerberuf sieht er durchaus Parallelen. "Wir arbeiten hart für ein Ziel mit dem hoffentlich besten Ergebnis, unsere Arbeitszeit ist nicht auf acht Stunden reduziert und wir arbeiten, bis der Auftrag erledigt ist", sagt der US-Amerikaner. Inzwischen ist er versetzt worden und leistet derzeit Dienst in San Antonio in Texas.

Colonel Kevin A. Poole will zurück in die Oberpfalz

Doch Kevin Poole kommt zurück in die Oberpfalz. Er ist mit einer Deutschen verheiratet und will sich in zwei Jahren dauerhaft in der Oberpfalz niederlassen. Dann ist er bei der US-Armee in "Rente" und hat Zeit für neue Aufgaben - aber nicht als Schauspieler, winkt er ab. "Vielleicht werde ich in einer Tankstelle oder OBI-Markt arbeiten, aber als Schauspieler, nein." Der "Tatort" ist zwar nicht das amerikanische "CSI", aber in der Familie hat er sich mit seinem Auftritt in der deutschen Krimi-Serie schon richtig beliebt gemacht. Denn "Tatort" ist die Lieblingsserie seiner Schwiegermutter.

Zwei Leichen und ein heikles Manöver für Batic und Leitmayr

Im 96. Fall des Münchner Tatorts gibt es zwei Leichen auf einem US-Truppenübungsplatz. Die Ermittler Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl), Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer) gehen inmitten der US-Armee ans Werk und ermitteln sogar undercover als "Civilian on the battlefield". Diese Statisten während eines Militärmanövers gibt es tatsächlich regelmäßig auf dem Truppenübungsplatz Hohenfels.