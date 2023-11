Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Tatkräftige Fürsorge: Frau in Ordenstracht beendet Schlägerei

Eine Frau in Ordenstracht hat in eine Schlägerei am Münchner Hauptbahnhof eingegriffen und einen Mann vor schlimmeren Verletzungen bewahrt. Die 51-Jährige drückte den Angreifer weg und verhinderte, dass der Schläger weiter zutreten konnte.