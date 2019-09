Prozess: Mordversuch auf Philippinen - Tat via Skype übertragen

Am Dienstag (23.09) beginnt am Landgericht Landshut der Prozess gegen einen heute 30-Jährigen aus Altdorf im Landkreis Landshut, der im Oktober 2014 auf den Philippinen seine Lebensgefährtin beinahe umgebracht haben soll. Dem Mann wird versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und Diebstahl zur Last gelegt.

Streit wegen 25 Euro

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, versucht zu haben, seine damalige Partnerin in der gemeinsamen Wohnung auf den Philippinen durch Würgen, Schläge und Fußtritte gegen den Kopf zu töten. Vorausgegangen sei laut Staatsanwaltschaft ein Streit zwischen dem 30-Jährigen und einem anderen Mann, dem der Angeschuldigte schon länger einen Geldbetrag von umgerechnet 25 Euro geschuldet haben soll. Die örtliche Polizei soll auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden sein und den alkoholisierten Deutschen und dessen Lebensgefährtin daraufhin nach Hause gebracht haben.

Gewalttat via Skype übertragen

Weil der Mann vermutet haben soll, dass seine Partnerin die Polizei verständigt hatte, wollte er sich an ihr rächen. Er soll sie deshalb gefesselt und ihr mehrmals mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben. Außerdem soll er ihren Kopf gezielt gegen eine Mauer geschlagen haben. Nachdem die Frau reglos am Boden lag, soll der 30-Jährige einen Bekannten in Deutschland über Skype kontaktiert haben, der so mit ansah, wie der Angeschuldigte mehrfach mit dem Fuß gegen die am Boden liegende Frau trat und ihr auf den Hals stieg.

Wertgegenstände und Bargeld mitgenommen

Bei dieser Skype-Übertragung soll der mutmaßliche Täter mehrfach erklärt haben, dass er seine Partnerin jetzt umbringen werde. Erst als der Mann von ihrem Tod ausging, soll er von ihr abgelassen haben und geflüchtet sein. Dabei entwendete er aus der Wohnung noch Bargeld und Wertgegenstände im Gesamtwert von 3.000 Euro.

Lebensgefährtin überlebte die Misshandlungen

Anders als der Mann erwartet hatte, überlebte die Frau die Misshandlungen. Der Bekannte des mutmaßlichen Täters, der die Tat über Skype verfolgt hatte, wandte sich noch am selben Abend an die deutsche Polizei.

Angeschuldigter macht keine Angaben zur Tat

Als der Angeschuldigte 2015 nach Deutschland zurückkehrte, wurde er zu den Vorfällen vernommen. Dabei machte er aber keine Angaben zur mutmaßlichen Tat. Weil die Rechtshilfe der philippinischen Behörden erst 2018 genehmigt wurde, konnte die Lebensgefährtin erst im vergangenen Jahr verhört werden. Sie bestätigte die Vorfälle, woraufhin ein Haftbefehl gegen den 30-Jährigen erlassen wurde.