02.11.2021, 15:52 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Tat live übertragen: Smartphone überführt Einbrecher

Dank einer Smartphone-App hat die Polizei am Wochenende zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Ein Münchner hatte die Beamten alarmiert, weil er per App live auf dem Handy mitverfolgt hat, wie zwei Männer in seine Wohnung eingebrochen sind.