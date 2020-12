Taskforce Pflege: Echte Hilfe oder Kontrollinstanz?

In Bayern gibt es rund 2.300 Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen. Ihre Bewohner und die Beschäftigten dort besser zu schützen - das ist das Ziel der neuen Taskforce Pflege.

200 Mitarbeiter etwa aus dem Landesamt für Pflege und dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen sollen mithelfen, um die derzeitigen Corona-Brennpunkte sicherer zu machen. Sie sollen bei der Vorbeugung helfen, sagt Klaus Holetschek, Staatssekretär im Bayerischen Gesundheitsministerium; aber auch beraten, kontrollieren und prüfen, ob die Maßnahmen auch greifen. Ein "wichtiger Dreiklang", so der Gesundheitsstaatssekretär im BR-Interview.

Neue Regeln sollen flächendeckend greifen

Derzeit gilt für die Einrichtungen, dass das Personal sich an mindestens zwei Tagen pro Woche testen lässt. Auch Besucher müssen einen negativen Corona-Test vorlegen und FFP2-Masken tragen.

Und: Sobald der Test einer Person im Heim positiv ist, laufen Reihentests an. Das wurde bislang zumindest außerhalb von Hotspots nicht flächendeckend so gehandhabt. CSU-Politiker Holetschek bestätigt, man habe die Hotspots bisher immer sehr im Auge gehabt, jetzt wolle man sich breiter aufstellen, um Corona-Ausbrüche in Heimen zu verhindern.

Opposition ist verärgert

Kritik an der neu geschaffenen schnellen Eingreiftruppe kommt von der Opposition. Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Dominik Spitzer, etwa sagt, er ärgere sich maßlos. Der Schutz der vulnerablen Gruppen komme viel zu spät. Die Staatsregierung hätte es besser wissen und früher handeln können, man habe den Sommer nicht genutzt umzusetzen, was es an Ideen, auch aus der Opposition, gegeben habe.

Taskforce hilf Heimen nicht

Aus Sicht des Allgemeinmediziners und FDP-Politikers geht die Arbeit der neuen Taskforce zudem am eigentlichen Problem vorbei. Die Pflegeeinrichtungen bräuchten keine Kontrollinstanz, sondern vor allem mehr Personal, das dann auch die notwendigen Schutzmaßnahmen aktiv durchführe und, so Spitzer, im BR-Interview: "Wir brauchen mobile Testteams, keine Spezialeinheit. Denn, wenn wir die Tests nicht durchführen können in den Heimen, gleicht das einem Besuchsverbot."

Patientenschützer fordert "helfende Hände"

Ähnlich hatte bereits die Caritas Unterfranken argumentiert. Und Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, moniert, es brauche jetzt keine knallharten Sheriffs zur Überwachung der Heime, sondern "helfende Hände bei der Grundpflege" und bei der Durchführung von Tests.

Staatssekretär Holetschek sagte, er wisse, dass es zu wenig Personal in vielen Heimen gebe, doch das könne man im Moment nicht ändern. Aber man wolle mit der Taskforce unterstützen, um die Strukturen zu verbessern.