Tarifstreit: Streiks im Öffentlichen Dienst in Unterfranken

Nachdem Busfahrer in Aschaffenburg, Würzburg und Schweinfurt bereits in der vergangenen Woche ihre Arbeit niedergelegt haben, gehen die Protest-Aktionen im Öffentlichen Dienst nun weiter. Die Dienstleistungsgesellschaft Verdi kündigt auch in Unterfranken wieder Aktionen an.

Streiks im Leopoldina-Krankenhaus und im Schifffahrtsamt

In Schweinfurt hat Verdi für Donnerstag und Freitag zu Streiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. Am Donnerstag wird unter anderem das Leopoldina Krankenhaus bestreikt. Wie ein Sprecher der Klinik bestätigt, soll der Streik einen Tag lang dauern. Es gebe jedoch eine Vereinbarung mit Verdi, die den Notdienst im Krankenhaus weiterhin gewährleisten soll.

Auch im Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Schweinfurt wird am Donnerstag ganztägig gestreikt, zudem in den Außenstellen in Haßfurt und Volkach. Am Freitag ab 6 Uhr soll demnach auch in der Außenstelle in Marktbreit mit den Leitzentralen Marktbreit und Würzburg sowie in der Außenstelle in Gemünden mit der Leitzentrale in Harrbach gestreikt werden.

Warnstreik im Schweinfurter Nahverkehr

Größere Auswirkungen könnte indes vor allem der Streik im öffentlichen Personennahverkehr haben. An mehreren Orten in Bayern hat Verdi noch einmal Streiks angekündigt. Auch in Schweinfurt wollen Beschäftigte am Freitag die Arbeit niederlegen. Der Streik soll nach Angaben der Stadtwerke um vier Uhr morgens beginnen und bis zwölf Uhr mittags dauern. Die Stadtwerke rechnen daher mit Fahrtausfällen und Einschränkungen im gesamten Liniennetz, die auch den Schülerverkehr betreffen können.

Sinan Öztürk, Verdi-Bezirksgeschäftsführer in Schweinfurt, kündigt bereits an, dass Verdi zu weiteren Aktionen aufrufen will: "Wir werden in den nächsten Tagen nochmal nachlegen, in weiteren Betrieben. Und das so lange, bis die Arbeitgeber ihre Verweigerungshaltung aufgeben."

Verdi-Protest in Würzburg

Außerdem soll in Würzburg am Donnerstagmittag zwischen 12.15 und 12.45 Uhr eine Protest-Aktion auf dem Unteren Markt stattfinden. Laut Verdi kommen Vertreter unterschiedlicher Betriebe des öffentlichen Dienstes stellvertretend für ihre Belegschaften zusammen. Wegen der Hygienevorschriften ist die Teilnehmerzahl ist auf 50 Personen begrenzt.

Gewerkschaft fordert 4,8 Prozent mehr Lohn

Verdi und der Beamtenbund DBB fordern 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro, für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen. Mitte September war die zweite Verhandlungsrunde ohne Ergebnis geblieben. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober angesetzt. Die Kommunen haben derzeit jedoch coronabedingte Finanzsorgen. Der Beamtenbund vertritt zusätzlich zu den Beamten 400.000 Angestellte.