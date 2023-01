Tarifstreit: Post-Beschäftigte aus Franken positionieren sich

Manchmal scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Im Februar 1974 gingen Zehntausende Post-Beschäftigte in Deutschland mit einer Forderung auf die Straße: 15 Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 185 Mark. Damals betrug die Inflationsrate fast sieben Prozent. Jetzt – fast 50 Jahre später – ein ähnliches Bild: Vor dem Hintergrund einer anhaltend hohen Teuerungsrate (2022: 7,9 Prozent; Quelle: Statistisches Bundesamt) fordert die Gewerkschaft Verdi für die rund 160.000 Beschäftigten der Deutschen Post eine Lohnerhöhung von 15 Prozent bei zwölfmonatiger Laufzeit. Unter diesen Vorzeichen hat heute die zweite Verhandlungsrunde begonnen.

Fränkische Betriebsräte sprechen sich für 15 Prozent mehr Lohn aus

Der Start dieser Verhandlungsrunde wurde auch in Franken genau beobachtet. In Zirndorf im Landkreis Fürth trafen sich am Mittwoch 30 Betriebsrätinnen und -räte der Deutschen Post zu ihrer turnusgemäßen Sitzung für die Flächenniederlassung Nürnberg. Dieser Bereich geht von Waidhaus bis Feuchtwangen sowie von Pegnitz bis Dollnstein. Etwa 5.500 Menschen arbeiten dort derzeit im Mehrschichtbetrieb, erklärt Betriebsratsvorsitzender Jürgen Kallert. Er findet die Forderung von 15 Prozent Lohnerhöhung angemessen: "Wir sind ein Niedriglohnsektor. Das heißt, wenn man eingestellt wird, verdient man nicht so viel. Deshalb ist es total wichtig, dass wir gerade jetzt die Löhne massiv anheben für alle Beschäftigten der Deutschen Post AG."

Zusteller erhält 2.500 Euro brutto im Monat

Dass dies dringend nötig sei, bekräftigt auch Goran Jovanovic. Er arbeitet seit zehn Jahren bei der Deutschen Post. Aktuell als Zusteller in Herzogenaurach. Sein Verdienst: 2.500 Euro brutto im Monat: "Das sind fast 300 Euro weniger im Geldbeutel jeden Monat. Das merke ich schon. Ich habe auch zwei Kinder und zum Glück eine Frau, die als Angestellte in Vollzeit arbeitet. Denn allein wäre das nicht mehr zu stemmen." Nichtsdestotrotz mache ihm sein Beruf Spaß, er möchte ihn nicht missen. Da kann Heike Böhm nur zustimmen. Seit 38 Jahren ist sie Briefzustellerin. Es sei ein schöner Job, sagt sie. Man habe viel Kontakt mit Kunden, sei angesehen bei den Leuten. Früher war sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs. Jetzt, als Verbundzustellerin, nimmt sie das Auto, weil sie in ihrem Bezirk in Heroldsberg nicht mehr nur Briefe, sondern auch Pakete ausliefert. Das sei sehr anstrengend.

Arbeitsbelastung steigt durch größere Bezirke

"Die Bezirke werden immer größer geschnitten, die Wege immer weiter. Die Paketmengen nehmen drastisch zu", lautet ihr ernüchternder Befund. Zu diesem enorm gestiegenen Arbeitspensum komme nun noch die anhaltend hohe Inflation dazu: "Wenn du zum Einkaufen gehst, hast du nichts im Warenkorb, zahlst aber 50 Euro. Tanken gehen braucht man gar nicht mehr, da wird einem himmelangst. Wir haben zum Beispiel einen Kollegen verloren, der kam aus Hersbruck und ist einfach 31 Kilometer am Tag gefahren. Der hat aufgehört, weil er gesagt hat, er kann sich den Sprit nicht leisten, um bei uns arbeiten zu können."

Deutsche Post widerspricht Lohnerhöhung von 15 Prozent

Vor diesem Hintergrund pocht die Gewerkschaft Verdi weiter auf eine Lohnerhöhung von 15 Prozent bei zwölfmonatiger Laufzeit. Aus der Post-Konzernzentrale heißt es dazu im Vorfeld der Gespräche, diese Einkommenssteigerung sei in dieser Größenordnung nicht vertretbar. Der Sprecher der Deutsche Post DHL Group Dirk Klasen erklärt auf Anfrage: "Aus unserer Sicht steht bei diesen Verhandlungen im Vordergrund, wie wir die Balance zwischen Lohnsteigerungen für unsere Beschäftigten und wirtschaftlicher Tragfähigkeit erreichen können. Schon heute reicht das deutlich rückläufige Ergebnis im Post- und Paketgeschäft nicht mehr für die notwendigen Investitionen aus. Der häufig angeführte Konzerngewinn wird zum übergroßen Teil mittlerweile im internationalen Geschäft erwirtschaftet."

Diese Argumentation stößt bei Verdi-Gewerkschaftssekretärin Jessica Hampel auf wenig Gegenliebe. Sie ist in Mittelfranken zuständig für den Fachbereich Postdienste, Speditionen und Logistik: "Auch der Post- und Paketbereich hat im vergangenen Jahr 1,3 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Dementsprechend haben auch diese Kolleginnen und Kollegen dazu beigetragen, den Konzerngewinn zu steigern. Daher ist es gerechtfertigt, auch diese 15 Prozent an Forderungen zu erheben", sagt Hampel im BR24-Interview.

Keine Friedenspflicht mehr bei der Post: Warnstreiks sind möglich

Trotz der unterschiedlichen Positionen zeigen sich beide Parteien gesprächsbereit. Morgen gehen die Tarifgespräche zwischen der Deutschen Post und der Gewerkschaft Verdi weiter. Man erwarte bei den Verhandlungen in Köln "einen großen Schritt nach vorn", so Verhandlungsleitern und stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kocsis. Sonst könne die Gewerkschaft zu weiteren Protesten und auch Warnstreiks aufrufen. Denn bei der Post herrscht keine Friedenspflicht mehr. Gelingt in der laufenden Tarifrunde keine Einigung, sollen die Gespräche am 8. und 9. Februar fortgesetzt werden.