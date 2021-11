Tarifstreit öffentlicher Dienst: Warnstreiks in Niederbayern

Auch Niederbayern hat sich am Mittwoch an den Warnstreiks im öffentlichen Dienst beteiligt. Die Gewerkschaft Verdi hatte dazu aufgerufen. Gefordert wird unter anderem fünf Prozent mehr Lohn und mehr Anerkennung im Zuge der Coronakrise.

Warnstreik in Straßenmeistereien und Flussmeisterstellen

Insgesamt 80 Angestellte nahmen an den Warnstreiks in Niederbayern teil. Mit dabei: die Straßenmeistereien Landshut, Abensberg im Kreis Kelheim, Dingolfing, Deggendorf, Vilshofen im Kreis Passau und Pfarrkirchen im Kreis Rottal-Inn. Außerdem das Wasserwirtschaftsamt Landshut und die Flussmeisterstellen Neustadt an der Donau im Kreis Kelheim, Dingolfing und Pfarrkirchen. Mit ihren Aktionen unterstützten sie den parallel stattfindenden Streiktag am Universitätsklinikum in Regensburg.