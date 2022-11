Tarifstreit: Kundgebung der IG-Metall am Augsburger Königsplatz

Es waren Mitarbeitende von Premium Aerotec, Renk, MAN Energy Solutions, Kuka und Washtec beteiligt. Nach Polizeiangaben etwa 2500 Menschen. Am Königsplatz unterstrich die Gewerkschaft IG Metall die Forderung nach acht Prozent mehr Lohn. “Wir haben auf der einen Seite eine massiv gestiegene Inflation bei den Beschäftigten. Die Unternehmen können diese durch Preiserhöhungen weitergeben. Und zum anderen bedarf es jetzt, die Wirtschaft zu stabilisieren. Dafür brauchen wir Kaufkraft und dafür kommen die acht Prozent gerade richtig”, so Roberto Armellini von der IG Metall Augsburg.

Weitere Großkundgebungen angekündigt

Die Gewerkschaft hat bereits weitere Großkundgebungen angekündigt: morgen in Dillingen und am Donnerstag in Donauwörth. Die Arbeitgeber haben bei 30 Monaten Laufzeit einmalig 3.000 Euro netto sowie eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten.