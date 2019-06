Tarifstreit im Handel: In Unterfranken wird gestreikt

Laut Peter König von Verdi im Bezirk Würzburg/Aschaffenburg haben die Streiks um 05.00 Uhr begonnen. Um 11 Uhr wollen dann streikende Beschäftigte von Kaufhof vor der Filiale in der Würzburger Schönbornstraße eine Menschenkette bilden. Bei Kaufhof liege der Spezialfall vor, so König, dass Galeria Kaufhof erklärt habe, nicht mehr tarifgebunden zu sein. Deshalb werde hier auch "für die rechtsverbindliche Anerkennung der Tarifverträge des Handels" gestreikt.

Tarifstreit: Angebote und Forderungen noch weit auseinander

Am 14. Juni gehen die Tarifverhandlungen im bayerischen Groß- und Außenhandel in die dritte Runde. Die Arbeitgeber bieten bisher ein Gehaltsplus von 2,5 Prozent für zwei Jahre. Verdi fordert im Schnitt 6,5 Prozent allein für dieses Jahr – und im Einzelhandel grundsätzlich einen Euro mehr pro Stunde. Die Auszubildenden in beiden Branchen sollen den Forderungen der Gewerkschaft zufolge 100 Euro mehr bekommen.