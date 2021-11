Tarifstreit: 150 Uniklinik-Azubis streiken in Würzburg

Die Resonanz war besser, als die Organisatoren von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi erwartet hatten: etwa 150 junge Leute folgten in Würzburg dem Aufruf zu einem Warnstreik und legten ihre Arbeit nieder. Allesamt sind Auszubildende des Universitätsklinikums Würzburg. Wegen der aktuell steigenden Corona-Zahlen hatte Verdi die Aktion auf die Uniklinik beschränkt und nicht weitere Behörden und öffentliche Institutionen mit einbezogen. In einem bunten und lautstarken Demonstrationszug marschierten die Jugendlichen am Vormittag durch die Würzburger Innenstadt zum Hauptbahnhof, wo eine Kundgebung stattfand.

Die Forderung: Mehr Geld und eine sichere Persprektive

Auf Vorsichtsmaßnahmen wie die 3G-Regel, Abstände oder Maskenpflicht wurden dabei Wert gelegt, sagte der für den Bereich Jugend zuständige Gewerkschaftssekretär Jonas Hektor BR24. Insgesamt sind etwa 600 Azubis an der Uniklinik in Würzburg beschäftigt. Die Teilnahme an der Streikaktion war freiwillig. Im laufenden Tarifstreit fordert Verdi für die Auszubildenden im öffentlichen Dienst vor allem eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 100 Euro monatlich und eine Fortschreibung der tariflichen Übernahmeregelung. Auch in anderen bayerischen Städten waren Auszubildende zum Warnstreik aufgerufen, unter anderem in Erlangen und Augsburg.