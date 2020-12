Tarifrunde Metall- und Elektroindustrie: Arbeitsplätze bedroht

Noch halten die Tarifparteien sich äußerst zurück – was auffällt. Die Branche ist eher bekannt dafür, dass schon vor dem ersten Treffen am Verhandlungstisch offen ein Schlagabtausch stattfindet. Diesmal bringen sowohl die Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie in Bayern als auch die IG Metall ihre Vorstellungen zwar vor dem ersten Treffen ein. Aber nach Anheizen ist beiden angesichts der Krise nicht zumute.

Die Gewerkschaft wird heute ihre Forderungen auf den Tisch legen: vier Prozent im Volumen, kürzere Arbeitszeiten dort, wo die Auftragslage nach wie vor mau ist und ein Tarifvertrag, der in die Zukunft blickt. Er soll es ermöglichen, Investitionen, Standorte und Beschäftigung betrieblich abzusichern. So könne der digitale Umbau sozialverträglich gestaltet werden. Die schlechte Lage vieler Unternehmen sorgt die Gewerkschaft zwar auch. Doch nicht alle Firmen seien Verlierer in der Krise.

Branche steckt weiter in Rezession

Für die Arbeitgeber dagegen steckt die Branche weiter in einer Rezession. Die Corona-Krise habe die Probleme nur verstärkt – gerade im Bereich der für Bayern wichtigen Automobilbranche, dem Luftfahrzeug- oder dem Maschinenbau. Zu verteilen gäbe es da nicht viel. Zudem würden die hohen Arbeitskosten die deutschen Firmen im Wettbewerb benachteiligen. Kürzere Arbeitszeiten, um möglichst viele Kräfte halten zu können, darüber ist der Arbeitgeberverband bereit, mit der IG Metall zu reden. Aber einen Teillohnausgleich lehnt er strikt ab.

Was sie dagegen fordern, sind flexible und auf den jeweiligen Betrieb passende Lösungen. Beim ersten Treffen heute in München – einem Mix aus Präsenz am Verhandlungstisch und einer Videoschalte - wird das alles zur Sprache kommen. Es ist ein erster Austausch. Weiterverhandelt wird im Januar.