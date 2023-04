Tarifeinigung: Ansbachs angespannter Haushalt wird noch enger

Die Einigung im Tarifstreit im öffentlichen Dienst bedeutet für die Stadt Ansbach Mehrkosten in Millionenhöhe. Das bedeutet für den bereits eng geschnürten Haushalt der Stadt, dass noch mehr an anderer Stelle eingespart werden muss.

Das bedeutet die Tariferhöhung für den öffentlichen Dienst

2023 zusätzlich 1,5 Millionen Euro, 2024 fast das Doppelte

In diesem Jahr hat die Stadt durch die Lohnkostensteigerungen von insgesamt 6,3 Prozent in allen Gewerken 1,54 Millionen Euro Mehrausgaben ausgerechnet. Das teilte eine Sprecherin der Stadt BR24 mit. Für den aktuellen Haushalt hatte die Kämmerei schon drei Prozent für höhere Gehälter eingeplant, die gut 1,5 Millionen Euro Lohnerhöhung kommen oben drauf. Für kommendes Jahr prognostiziert die Stadt bei einer weiteren Lohnsteigerung von 9,33 Prozent Zusatzkosten von 2,89 Millionen Euro.

An anderer Stelle sparen

Gleichzeitig müsse man damit rechnen, dass auch das Defizit der Anregiomed Klinik der Stadt Ansbach steigt, weil auch hier Lohnsteigerungen folgen werden, so die Sprecherin weiter. Da der Haushalt 2023 bereits verabschiedet ist, muss also kurzfristig an anderer Stelle gespart werden. Wo genau, entscheidet der Stadtrat. Sagen könne man dazu noch nichts.

Schon vergangenen Herbst, also bevor der Haushalt 2023 verabschiedet wurde, meldete sich beispielsweise das städtische Theater, dass der Einrichtung Geld fehle und die Förderung im Haushalt mehr Gewicht haben müsse. Auch in anderen Bereichen der Kultur wurde schon gespart: So wird es in diesem Jahr zum Beispiel kein "Ansbach Open" geben. Nach der Corona-Pause soll das Open-Air-Musikfest wegen der hohen Kosten nur noch alle zwei Jahre stattfinden.

Was kommt auf Bürgerinnen und Bürger zu?

Was die Bevölkerung in nächster Zeit wohl durch die Tariferhöhung merken wird, so die Sprecherin der Stadt, ist die Steigerung bei Kosten im Bereich Abwasser, der Müllabfuhr, der Grab- und Bestattungsgebühr sowie der Kosten für städtische Kindertagesstätten. Letztere sorgen aktuell für große Diskussionen in der Stadt, da Ansbach schon vor einigen Wochen eine Erhöhung der Kitakosten um 45 Prozent ankündigte. Diese ist allerdings noch nicht vom Stadtrat beschlossen.