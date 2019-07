Tanzvergnügen in der Früh: 30 Jahre Kocherlball in München

Der alte Münchner Brauch des Kocherlballs war zur 200-Jahr-Feier des Englischen Gartens vor 30 Jahren wiederbelebt worden. Im 19. Jahrhundert trafen sich am Sonntag früh morgens die Kocherl - also die Hausbediensteten - zum Tanzen am Chinesischen Turm. Grund für die frühe Uhrzeit ist, dass sie wieder zu Hause sein mussten, wenn die Herrschaften aus der Kirche kamen. Mittlerweile gilt der Münchner Kocherlball als Kultereignis.

Tausende Tänzer bei Volksmusik

Tausende Frühaufsteher kamen trotz Regen zum traditionellen Kocherlball in den Englischen Garten.

"A guads G'schäft wär a Regenschirmverleih'!", hat ein Besucher mit Lodenanzug Stock und Hut zu seiner Begleiterin im hochgeschlossenen Dirndl der Jahrhundertwende gesagt. Als vor 6.00 Uhr der Regen einsetzte, waren es schon ein paar Tausend Menschen, die an den Tischen saßen oder zu den Klängen der Kapelle Landler, Zwiefachen oder Polka tanzten.

Kerze im Glas, Brotzeit auf dem Tisch

Traditionell waren die ersten schon in aller Hergottsfrühe kurz nach 4.00 Uhr gekommen, als es noch Nacht war. Einige ganz frühe Tänzer stellen eine Kerze im Glas auf den Biertisch, und eine Brotzeit haben auch viele dabei. Das Tanzspektakel am Chinesischen Turm im Englischen Garten lockt regelmäßig um die 10.000 Menschen zu Volksmusik und bayerischen Tänzen.

In Tracht und Uniform vor Sonnenaufgang zum Tanzkurs

Die Besucher, viele in Tracht, manche auch in historischen Uniformen oder im Gewand der früheren Kocherl, drängen sich bei Landler, Zwiefachem, Polka und Walzer auf der stets zu engen Tanzfläche rund um den Chinesischen Turm. Zwei Tanzmeister geben den Takt vor und sorgen dafür, dass auch Ungeübte mitmachen können: Sie erklären die Schritte und tanzen sie auch vor.