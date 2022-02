Tanzverbot an stillen Tagen bleibt: Landtag gegen Grünen-Vorstoß

In den bayerischen Clubs und Discos darf auch in Zukunft an den sogenannten stillen Tagen nicht getanzt werden. Im Bayerischen Landtag lehnten die Fraktionen von CSU, Freien Wählern, SPD sowie der überwiegende Teil der AfD-Abgeordneten einen Entwurf der Grünen zur Änderung des Feiertagsgesetzes in zweiter Lesung ab.

Das Gesetz legt fest: "An den stillen Tagen sind öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen nur dann erlaubt, wenn der diesen Tagen entsprechende ernste Charakter gewahrt ist." Dies gilt für den Aschermittwoch, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Allerheiligen, den Volkstrauertag, Totensonntag, Buß- und Bettag und den Heiligen Abend.

Grüne: Ende für Doppelstandards

In ihrem Gesetzentwurf bemängelte die Grünen-Fraktion, das Feiertagsgesetz benachteilige an stillen Tagen "Veranstaltungen in Live-Musikspielstätten und Clubs gegenüber Sportereignissen und anderen Kulturveranstaltungen". Spaßbäder, Kinos oder Theater seien geöffnet, Events in in Live-Musikspielstätten und Clubs dagegen dürften von 2.00 Uhr bis 24.00 Uhr nicht stattfinden.

Im Plenum forderte Grünen-Kulturexpertin Susanne Kurz "die dringend notwendige Gleichstellung von Kultur und Sport" an stillen Tagen - und eine Abschaffung des Tanzverbots. Beim politischen Aschermittwoch der CSU in Passau schaue es nie besonders still oder pietätvoll aus, sagte sie. "Wie still muss es an stillen Tagen sein? Das ist eigentlich die Kernfrage. Ist das öffentliche Gruppen-Besäufnis der CSU in Passau 'still' und darum am Aschermittwoch total ok?"

Tanzverbote seien im Iran oder in Afghanistan "probate Mittel", kein anderes Land in Europa kenne dies - lediglich sechs von 26 Schweizer Kantonen, betonte Kurz. "Tanzsport ist als Sport an stillen Tagen erlaubt, Tanz in einer Musik-Livespielstätte verboten, obwohl trinken in Bars übrigens erlaubt ist." Die Grünen wollten ein Ende für diese Doppelstandards. Der Vorschlag ihrer Fraktion: Sport und Kultur samt Livemusik und Clubs gleichzustellen - "ausgenommen am Karfreitag und am Buß- und Bettag".

Auch FDP für Abschaffung des Tanzverbots

Unterstützung für den Antrag kam von der FDP-Fraktion. "Es geht nicht darum, irgendwelche Menschen zu beinträchtigen in ihrem stillen Gedenken", sagte FDP-Fraktionschef Marin Hagen. "Es geht einfach nur darum, dass die Menschen, die gerne in die Kirche gehen, es tun sollen - und die Menschen, die gerne tanzen, sollen das auch tun." Dass es das Tanzverbot immer schon gegeben habe, sei kein Argument.

CSU: Charakter der stillen Tage bewahren

Für die CSU-Fraktion verteidigte Stephan Oetzinger das Tanzverbot an den stillen Tagen. Der Gesetzentwurf der Grünen rüttle am Charakter und an den Grundfesten der stillen Tage, die offenbar ein Teil der Grünen-Fraktion noch nicht verstanden habe. "Es geht nämlich darum, an wenigen Tagen im Jahr aus christlich geprägter Grundeinstellung Ruhe zu wahren, Gedenken zu halten, innezuhalten und auch zu erinnern." Die Grünen wollten im Kern die stillen Tage abschaffen - das lehne die CSU ab. Oetzinger betonte, es gehe um neun von 365 Tagen. "Alle anderen 356 Tage im Jahr bleiben als Raum für Feiern und Tanz."

AfD: Gewissensentscheidung

Der AfD-Abgeordnete Franz Bergmüller beklagte eine fehlende Ausgewogenheit und mangelnde Begründung im Grünen-Gesetzentwurfs. In seiner Fraktion halte eine klare Mehrheit gerade die christlichen Feiertage für besonders schützenswert. Er persönlich könne eine Gleichstellung der Kunst- und Kulturbranche mit Sport und Freizeit durchaus zustimmen.

Die Diskotheken- und Tanzlokalbetreiber hätten ohnehin nur "wenige Umsatztage" - wenn von diesen noch einige wegfielen, sei dies ein Zwangseingriff gegenüber Gästen und Unternehmen. Für die AfD sei die Abstimmung eine "Gewissensentscheidung" - "deswegen geben wir die Abstimmung frei".

Freie Wähler: Kein Rave am Totensonntag

Alexander Hold von den Freien Wählern betonte, auch jetzt schon sei fast alles möglich an den stillen Tagen: "Ausstellungen, Lesungen, Konzerte, auch Rockkonzerte, die Gastronomie, es gibt gar keine Sperrzeitverlängerung - nur eben Tanzen nicht." Denn Tanzen sei Ausdruck einer Ausgelassenheit, die zu stillen Tagen nicht passe. Die Grünen wollten "Party, Rave und Disco zulassen - bis zur Trash-Performance mit Lasershow und Feuerwerk am Totensonntag". Die Freien Wähler seien der Meinung: "So wie es ist, ist es gut. Und deswegen lehnen wir Ihren Gesetzentwurf ab."

SPD: Jeder darf tanzen

Auch Alexandra Hiersemann von der SPD verwies darauf, das Kulturveranstaltungen an den stillen Tagen durchaus zugelassen seien. "Nur öffentlich tanzen darf man halt nicht dabei", sagte sie. Aber auch an den stillen Tagen dürfe jeder tanzen, "nur eben nicht in einer öffentlichen Tanzveranstaltung". Wer eine Änderung der Regeln wolle, müsse schon auch überzeugende Argumente dafür haben. An die Adresse der Grünen sagte sie: "Wenn Sie ändern wollen, müssen Sie es begründen. Bisher hat es sich durchaus bewährt, wie die Regelung ist."