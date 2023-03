Tanzsport: Faschingsgilde räumt bei "Süddeutschen" ab

Die Faschingsgilde Marktredwitz-Dörflas hat bei den Süddeutschen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport in Würzburg den Titel mit der Ü15 Prinzengarde geholt. Neben der Ü15-Garde haben sich noch weitere sechs Starter aus der Faschingsgilde Marktredwitz-Dörflas für die deutschen Meisterschaften qualifiziert, so Benjamin Schenk, Gildenpräsident im Gespräch mit BR24.

Faschingsgilde Marktredwitz-Dörflas räumt ab

"So etwas gab es in der 66-jährigen Vereinsgeschichte noch nie, wir sind überwältigt und können es noch gar nicht fassen. Niemand hatte mit diesem Erfolg gerechnet", so Schenk am Montag. Die Faschingsgilde Marktredwitz-Dörflas hatte am Samstag und Sonntag bei den Süddeutschen Meisterschaften insgesamt zehn Starter ins Rennen geschickt und sieben haben unterschiedlichsten Kategorien das Ticket für die Deutschen Meisterschaften in Stuttgart gelöst.

Qualifiziert hat sich in der Kategorie "Solisten" die Tanzmariechen Clara (10 Jahre) und Sarah (19 Jahre). Bei den Schautänzen hat sich die Jugend (6-10 Jahre) mit "Olaf sucht eine neue Nase" auf den dritten Platz getanzt. Die Junioren (10-14 Jahre) erreichten den zweiten Platz und die Prinzengarde (Ü15) wurde Süddeutscher Meister. Auch die beiden Dörflaser Tanzpaare habe sich qualifiziert: Lena Meyer und Réne Skorupa sind schon einem größerem Publikum bekannt, die beiden sind im letzten Jahr bei der coronabedingten Aufzeichnung von Fastnacht in Franken aufgetreten.

Karnevalistischer Tanz: Deutsche Meisterschaft in Stuttgart

In dieser Woche steht für alle Tanzsportlerinnen und Tanzsportler zunächst reguläres Training an, bevor es am Samstag sehr früh Richtung Stuttgart geht. Der Bus in Marktredwitz startet um 3.30 Uhr – die ersten Tänze beginnen schon um 8.30 Uhr. Das alles sei ein Kraftakt für die Kinder und nur mit großer Unterstützung der Eltern zu schaffen, so der Gildenpräsident. "Wir gehen auf die Bühne und geben unser Bestes, das Wichtigste ist der Spaß. Aber wir haben jetzt schon die Hoffnung, dass wir noch einiges abräumen", sagt Benjamin Schenk.

Im karnevalistischen Tanzsport ist Marktredwitz in diesem Jahr sehr erfolgreich: Constanze Starke von der Narhalla Rot-Weiß Marktredwitz hat sich ebenfalls für die Meisterschaften in Stuttgart qualifiziert. Sie ist Süddeutsche Vizemeisterin bei den Jugend-Solisten geworden. Erfolgreich waren am Wochenende auch die Tanzsportgarde Coburger Mohr, "GFTB Die Filderer" aus Leinfelden-Echterdingen (BaWü), die KK Buchnesia e.V. aus Nürnberg, der Karneval-Club Röttenbach "Die Besenbinder" e. V., die FaGe 1970 und Stadtgarde Helmbrechts, die KG Narhalla Rot-Weiß Marktredwitz und der FV Soul City Dancers aus Hof. Franken ist im Bereich karnevalistischer Tanzsport generell eine starke Region, auch wenn in den letzten Jahren viele Trainingseinheiten der Pandemie zum Opfer gefallen sind.