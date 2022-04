Tanzender Priester aus Niederbayern will nicht zu "Let's Dance"

Der tanzende Pfarrvikar Andreas Artinger aus dem niederbayerischen Schweinhütt im Landkreis Regen sieht sich nicht in der RTL-Show "Let's Dance". Auf die Frage des Bonner Internetportals katholisch.de, ob eine Teilnahme für ihn denkbar wäre, lachte Artinger und sagte: "Nein, auf gar keinen Fall."

Hier sehen Sie die Tanzeinlage: Tanzender Priester begeistert Gläubige im Landkreis Regen

Pfarrer geht viral

"Für Faschingsbälle reichen meine beschränkten Fähigkeiten gerade noch. Mehr aber auch nicht." Der Priester hatte im Gottesdienst in der Osternacht mit Ministranten zum 1990er-Jahre-Hit "Sing Hallelujah" von "Dr. Alban" getanzt. Ein Youtube-Video davon haben mittlerweile mehr als 34.000 Menschen gesehen.

Befürworter und Kritiker

Neben vielen positiven Reaktionen habe es auch Kritik an der Aktion gegeben. "Denen sage ich, dass es mir und den Ministranten mit der Aktion darum ging, die Osterfreude in die Kirche zu tragen", betont Artinger. Ihm sei wichtig, die Liturgie so zu gestalten, dass sie die Menschen im Gottesdienst anspreche und begeistere. "Dafür muss man nicht zwingend das Tanzbein schwingen, sondern da gibt es noch viele andere spannende Möglichkeiten."

Er habe zwar nichts konkret in Planung. "Aber ich kann mir ähnliche Aktionen auch in Zukunft gut vorstellen."