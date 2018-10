Tanzend auf der Autobahn: Geistig Verwirrter in Gewahrsam

Ein verwirrter Mann hat am Montagvormittag kurzzeitig für eine Komplettsperrung der A3 bei Passau gesorgt. Er wurde in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik gebracht.

Über die Fahrbahn gelaufen

Autofahrer meldeten bei der Einsatzzentrale der Polizei den offensichtlich psychisch angeschlagenen jungen Mann, der auf dem Seitenstreifen der A3 zwischen den Anschlussstellen Passau-Süd und -Mitte tanzte und umherlief. Bis eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei eintraf, war er bereits über die Fahrbahn gelaufen.

Mann unter Drogen?

Als die Beamten den Mann in Gewahrsam nahmen, wehrte er sich heftig. Die Polizei schließt nicht aus, dass er unter Drogen stand. Es handelt sich um einen 17-jährigen tschechischen Staatsangehörigen. Gegen ihn wird unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

A3 kurzzeitig gesperrt

Das BRK brachte ihn zunächst ins Klinikum Passau, später in eine Fachklinik. Wegen des Polizeieinsatzes musste die A3 in beiden Richtungen kurzzeitig gesperrt werden. Größere Verkehrsbehinderungen gab es nicht.