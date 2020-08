vor 42 Minuten

Tanzen ohne Corona-Regeln: Polizei beendet mehrere Partys

In München und Umkreis wurde an diesem Wochenende erneut massiv gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung verstoßen. Beamte lösten mehrere Veranstaltungen auf und zeigten die Verstösse an. Den Verantwortlichen drohen hohe Bußgelder.