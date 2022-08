Tanzen nach Turbulenzen: Volksfest Hof gestartet

Bei Bieranstich, Tanzbodenmusik und Gottesdienst ist am vergangenen Wochenende das Hofer Volksfest eröffnet worden. Statt eines Biergartens gib es in diesem Jahr ein Festzelt: Am Rande des Volksfestplatzes herrscht ein kunterbuntes Bild. Auf der einen Seite stehen die Biertische unter großen Schirmen von verschiedenen Brauereien, auf der anderen Seite selbstgezimmerte Dächer über den Sitzgelegenheiten und weiter vorne kleine Pagodenzelte. Nach der kurzfristigen Absage des Allgäuer Festwirts Jochen Mörz musste die Stadt Ersatz finden. Es war klar – so schnell ist kein Festzelt verfügbar.

Notlösung kommt gut an: "Im Zelt ist die Luft zu stickig"

Die beiden Schausteller Patrick Ulrich aus Fürth und Oliver Krems aus München haben aus der Not eine Tugend gemacht und zwischen zwei Baumreihen am Straßenrand innerhalb kürzester Zeit einen Biergarten aus verschiedensten Elementen aufgebaut: insgesamt rund 3.500 Sitzplätze – etwa die Hälfte davon überdacht. Das kommt bei den Gästen gut an. Bei einer Umfrage von BR24 vermisst kaum einer das Festzelt – im Gegenteil, viele sind begeistert von der Freiluft-Atmosphäre: "Im Zelt ist doch die Luft bei der Hitze zu stickig", sagt zum Beispiel eine junge Frau.

Das, was jetzt als Notlösung gut angekommen ist, hatten ursprünglich auch die "Fränkischen Volksfestwirte" geplant. Seit Jahren hat diese Gruppe den Bierausschank auf dem Hofer Fest mit großem Erfolg organisiert und wollte dies auch nach zwei Jahren Corona-Zwangspause nun wieder tun. Doch die "Fränkischen Volksfestwirte" waren zu Jahresanfang an der Ausschreibung gescheitert. Da hatte die Stadt Hof noch auf ein Festzelt bestanden und dann den Vertrag mit dem Allgäuer Festwirt Jochen Mörz unterschrieben – der dann aber kurzfristig abgesprungen ist – ebenso wie zuvor schon beim Bayreuther Volksfest. Seine Begründung: Personalmangel.

Auch dieses Problem konnten dagegen die Ersatz-Wirte Patrick Ulrich und Oliver Krems lösen. Unter anderen haben sie via Facebook Bedienungen gesucht – innerhalb kürzester Zeit haben sich rund 40 Frauen und Männer gemeldet, so Ulrich.

Verständnis bei Volksfestbesuchern wegen Preissteigerung

Die gute Stimmung ist nicht nur im Biergarten, sondern auch beim Bummel über den Festplatz zu spüren. Die Menschen strömen zu Riesenrad, Skyfall, Kinderkarussell oder Schießbude und lassen sich gebrannten Mandeln und Fischbrötchen schmecken. Die Schausteller sind durchaus zufrieden. Sven Sommerer von der Mandelbrennerei Maisel fasst zusammen: "Man merkt es, dass die Menschen nach den zwei Jahren Verzicht dieses Fest wieder genießen und auch konsumieren. Es ist einfach gut für uns alle: Für die Besucher, dass sie das Angebot wieder haben und für uns, dass wir wieder unseren Beruf ausüben können."

Man habe die Preise aufgrund der gestiegenen Kosten anheben müssen – aber moderat, betont der Schausteller. Und die Gäste haben durchaus Verständnis: "Es ist schon in Ordnung, die Schausteller müssen doch auch leben", sagt ein junger Mann und eine Frau erinnert: "Die Schausteller haben ja zwei Jahre lang gar nichts gehabt, da gibt man es gerne." Das Hofer Volksfest läuft noch bis zum 7. August.