"Tante M": Automaten-Supermarkt in Parkstein eröffnet

Früher gab es in bayerischen Dörfern kleine "Tante-Emma"-Läden. Hier konnte man alles für den täglichen Bedarf kaufen. Mit der Zeit wurden diese Läden von großen Supermärkten verdrängt. Kleine Dörfer gingen meist leer aus. Damit sich auch Menschen in ländlichen Gegenden ortsnah mit Brot, Butter und Seife versorgen können, gibt es die Idee des Automaten-Supermarktes. In Parkstein im Oberpfälzer Landkreis Neustadt an der Waldnaab hat nun so ein Laden namens "Tante M" eröffnet.

Wie ein begehbarer Automat

Knapp 1.200 Produkte bietet "Tante M" den Kunden an und auch die Deutsche Post hat in dem Laden einen Verkaufspunkt eingerichtet. Außer für das Nachfüllen der Waren braucht das Lebensmittelgeschäft mit seiner etwa 20 Quadratmeter großen Verkaufsfläche kein Personal. Bezahlt wird bei "Tante M" in Bar oder per Karte an einer Selbstzahlerkasse. Geöffnet ist der Automaten-Supermarkt montags bis sonntags von 5 bis 23 Uhr.

Investor ist zufrieden

Christian Maresch ist der Betreiber von "Tante M". Das Geschäft in Parkstein ist sein erstes bayerisches Projekt. Für ihn sei das Projekt Anfangs nur eine Schnapsidee gewesen, die sich entwickelt hat, denn bald will er noch zehn weitere dieser Läden in Bayern eröffnen. Mit seiner Investition in Parkstein ist er zufrieden: "Der Laden funktioniert sehr gut, und die Bürger sind sehr froh darüber".

Der herkömmliche Supermarkt habe eine deutlich größere Fläche und verursache dementsprechend auch größere Fixkosten in Form von Miet- und Personalausgaben. Das erfordere einen Umsatz, der an diesen Orten nicht gegeben sei.

"Deshalb sind wir die Sache andersherum angegangen. Wir haben uns gefragt, mit was für einem geringeren Umsatz man in diesen Orten auf jeden Fall rechnen kann, und was hinsichtlich der Fixkosten, aber eben auch an Investitionen in Form von Ladeneinrichtungen für uns noch wirtschaftlich ist. So ist daraus ein handfestes Konzept entstanden." Christian Maresch, Betreiber von "Tante M"

Ein neues Konzept zur Nahversorgung

Aus einem Ministerratsbeschluss im Juli letzten Jahres geht hervor, dass Bayern Projekte zur ländlichen Nahversorgung künftig ermöglichen will. Das Konzept von "Tante M" ist also noch relativ neu. Hinsichtlich der langen Öffnungszeiten wird deshalb aktuell vom zuständigen Landratsamt in Neustadt an der Waldnaab geprüft, ob diese so bleiben dürfen. Eine Schließung des Ladens steht jedoch nicht auf der Agenda, heißt es.

Aus Sicht des Bayerischen Arbeitsministeriums ist "Tante M" ein "digitaler Kleinstsupermarkt". Wenn die Rahmenbedingungen - wie eine Verkaufsfläche von bis zu 100 Quadratmeter, keine Beschäftigung von Verkaufspersonal, kein Betrieb an Sonn- und Feiertagen - eingehalten werden und "Tante M" als Selbstbedienungsladen weder Alkohol noch Tabak verkauft, dann darf der Laden nicht nur werktags von 6 bis 20 Uhr, sondern theoretisch sogar von Montag bis Samstag rund um die Uhr offen bleiben.