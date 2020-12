Tante Emma lebt! – Ein Buch über kleine fränkische Läden

Die kleinen fränkischen Dorfläden und die wenigen übriggebliebenen Krämerläden in der Stadt sind für den Erlanger Autoren Tommie Goerz ein wichtiges Kulturgut, dass dringend geschützt werden muss. Zusammen mit dem Marloffsteiner Fotografen Walther Appelt hat er sich überall in Franken auf die Suche nach solchen Läden gemacht, in denen es auf engstem Raum fast alles gibt: vom Dosenfisch über Waschpulver bis hin zu Nylonstrümpfen.

Anekdoten rund um Verkauf und Stammkundschaft

In ihrem Buch "Tante Emma lebt!" porträtieren sie 15 solcher kleinen Läden. Zu jedem einzelnen sind sie hingefahren, haben mit den Ladenbesitzerinnen und Ladenbesitzern gesprochen und mit deren Kundschaft. Sie erzählen die oft über Generationen andauernden Geschichten der Läden und haben typisch fränkische und oft sehr amüsante Anekdoten zusammen getragen, rund um den Verkauf und die Stammkundschaft.

Viel Leidenschaft und noch mehr Arbeit

Vor allem aber porträtieren sie die Menschen, die mit sehr viel Leidenschaft und noch mehr Arbeit, den Kampf gegen die großen Konzerne und gegen die Geiz-ist-Geil-Mentalität aufgenommen haben. "Zum Teil mit 16-Stunden-Tagen, auch am Samstag und noch den halben Sonntag für die Buchführung. Getroffen haben wir Menschen mit unglaublich viel Herzblut für ihren Laden, den sie einfach lieben und unbedingt weiter führen wollen. Und das strahlen die Läden auch aus", so Autor Tommie Goerz.

Schützenswertes Kulturgut und Seelenbalsam

Wer wissen wolle, wie ein Dorf oder eine Stadt so tickt, der müsse sich einfach mal in diesen kleinen Läden umhören, meinen Autor und Fotograf. Deshalb seien die Läden regelrechtes Kulturgut, dass es zu schützen gilt. Sie sind nicht nur Nahversorger für alles Notwendige, sie sind außerdem soziales Zentrum, Nachrichtenbörse und vor allem Seelenbalsam.

„In den kleine Läden ist man bekannt, da erfährt man auch alles Mögliche, kann sich mal fünf Minuten mehr Zeit lassen, aweng waafen, wie der Franke so sagt. Und das ist alles schön für die Seele.“ Tommie Goerz, Autor