Tanküberfall: Oberpfälzer zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt

Das Landgericht Amberg hat drei Oberpfälzer (20, 21, 21) wegen des Überfalls auf eine Tankstelle in Sulzbach-Rosenberg zu Jugendstrafen zwischen 2 Jahren und 10 Monaten und 3 Jahren und 6 Monaten verurteilt.

Besonders schwerer Raub

Das Gericht betrachtet den Überfall mit einer Schreckschusswaffe als besonders schweren Raub, berichtete ein Justizsprecher.

Am Abend des 27. Januar betraten zwei Männer die Tankstelle in der Nürnberger Straße und bedrohten die Verkäuferin. Der dritte Täter stand Schmiere. Die beiden Männer forderten die Verkäuferin auf, das Geld in der Kasse herauszugeben.

Knapp 1.000 Euro erbeutet

Sie erbeuteten dadurch knapp 1.000 Euro. Nach der Tat konnten die Räuber fliehen, wurden aber einige Tage später von der Polizei festgenommen.